ابشركم والله بحري ستعود اجمل وستكون مقبرة المليشيا الكبرى وسنكتب على بيوت الخونة (هنا يسكن خائن)





( مملكة بحري )

واحد من اولاد بحري اسمه ( سندالة ) .. ما سندالة ابدقن الضلالي داااك .. ابن دقن الضلالي بنجيهو .. ده سندالة تاني .. المهم سندالة ده استضاف الدعامة في بيتو و قعد يخدم فيهم تلاتة ايام .. في اليوم الرابع الدعامة جابو معاهم اربعة شوالات ملانة قروش و مسكوها ليهو امانة و طلعو .. بعد عشرة دقائق بالزبط كان سندالة مغادر البيت مع اولاده و الشوالات .. اها الدعامة خربو الدنيا و حرقو البيت و هسه بفتشو فيهو .. ده مثال بسيط جدا لاولاد بحري الباعو ضميرهم و اخلاقهم و رجولتهم عشان حفنة من المال .

من المستحيل طبعا” انو نقدر نتكلم عن بحري كلها في بوست .. محتاجين لآلاف المجلدات .. كل بيت في بحري و كل عائلة و كل حي محتاج لمساحة بامتداد بحر ( سماحة ) و للما بعرف بحر سماحة بنقول ليهو ده النيل الخاص بتاع الحلفايا .. ايوة الحلفايا عندها نيل برااااها اسمو بحر سماحة و ده برضو عايز بوست منفصل .

المهم يا كائن لو مسكت بحري دي من الأملاك لحدي الجيلي ح تلقى فيها عائلات ساكنة في بيوت ذي المتاحف .. البيت في حد ذاته بيعتبر أثر عظيم .. ممكن يكونوا من اغنى عائلات بحري لكن البيت الكبير بيحافظوا عليهو و بيعاملوهو معاملة الآثار و الكنوز .. لو مشيت حي الأملاك و دخلت على عائلة ( رستم ) او عائلة ( معوض ) ح تحس بانك في الخمسينات او الستينات من شكل اعمدة البيت و نوافذه و ابوابه الداخلية و الخارجية .. عادي جدا ممكن تشوف سيراميك السبعينيات و بوهية التمانينات .. كذلك خوجلي و حمد و الصبابي و حتى الشعبية مولودة الستينات ظلو سكانها محافظين على البلك و الإسبيستوس .. بحري العراقة و التاريخ في كل جدران احياءها و انفاس سكانها الملوك احفاد الملوك .

اي زول بيتخيل انو سكان بحري هجروها عشان الحرب بيبقى واهم و غافل .. مافي أسرة طلعت من بحري عشان زخات الرصاص و أمطار الدوشكات .. ابدا والله .. معظم سكان بحري سافروا لسببين .. السبب الأول هو العطش .. المليشيا كانت عارفة كويس انو سكان بحري ح يكونوا عائق كبير قدام خطة تمركزها و إنتشارها عشان كده تعمدت انو تضرب محطة الموية و تمنع اي محاولات لصيانتها .. إصابة المحطة ما كان بالصدفة .. المحطة كانت هدف اساسي في خطة المليشيا .. سكان الشعبية و المزاد ديل قعدوا تحت حصار و نيران لمدة اسبوع كامل بعد قرارات ٢٥ اكتوبر الاستشهدوا فيها خيرة شباب بحري و ما فكروا يطلعوا منها .. و المليشيا عارفة كويس انو شباب بحري كانوا ح يعجلو بهلاكها عشان كده اتعمدوا انو يضربو ليهم محطة الموية الرئيسية و بعد ده كلوووو لسه في سكان صامدين و مصنددين و بيمشوا يجيبو الموية من النيل .

السبب التاني هو خيانة ( الوافدين ) ايوة الوافدين .. لانهم يستحيل يكونوا من السكان الاصليين لبحري .. مجموعات من الوافدين الخونة الديوثين و قلة من العائلات الجيناتها جينات خيانة و عمالة ساهموا و ساعدوا المليشيا و احتضنوها و كشفوا ليهم اسرار الجيران .. كتااار شديد العاملين فيها اولاد بحري و بحري بريئة من نسلهم و تربيتهم الوسخة .

عشان كده لامن نشوف سندالة التاني داااك واقف مع الجنجويد ما بنستغرب لانه امثال سندالة معروفين لدينا و نعرفهم جيدا” و بنخجل نقول ديل اولاد بحري .. سندالة ود ديوم بحري بدا حياته بي بيع ( التلج ) مع عوض ( الرخ ) فمسألة انو يكسر تلج للجنجويد و يفتش للباردة دي ما حاجة غريبة بالنسبة لينا .. سندالة اخته ارجل منه و اخوهو مبارك جرمة ممكن يكون متبري منه هسه و لحدي هسه احنا بنراعي لاسرته و بنتحفظ على ملفاته .

كذلك أحياء شمبات و الدناقلة بجنوبها و شمالها اتملت بالوافدين الخونة و تربية الوسخ و كلهم مرصودين والله .. الدناقلة دي المتحف التاني لبحري و من بيت نبيل متوكل في الجنوب مرورا بالسربندية و الهلالية و يسرية محمد الحسن و الخراطيش و حتى ناس ( ملاسي ) السكنوا في بيت الفريق عمر محمد الطيب كلها عبارة عن متاحف حقيقية بتحكي عن تاريخ و عظمة حي الدناقلة فكيف بالله تتخيلوا انو سكان بحري غادروها خوفا من الرصاص .. غادروها بسبب العطش و بي سبب الخيانة و الغدر من الناس الجاوروهم و عاشروهم لسنيين طويلة ..

غادروها مفجوعين و مصدومين و قلوبهم بتنزف دم و لسه بيانات الخونة المسيطرين على مواقع التواصل بتطارد سكان بحري في مهاجرهم و تنزل على رؤسهم ذي الدانات .

امبارح و كعادة المليشيا اختطفوا بنات صغار من الحلفايا و دي انا بعتبرها اكبر دقسة عملتها المليشيا .. الحلفايا رغم انو معظم سكانها غادروها لكن ح تظل هي العاصمة الأولى ..

العاصمة العصية .. القلعة الحصينة .. الحلفايا دي أم الخرطوم و قسما بالله لو في نصر ح يتحقق في بحري ح يكون بي فضل ابناء الحلفايا .. و لامن نقول اولاد الحلفايا ما بنمشي بعيد و نقول اولاد الملوك .. لا لا .. بنقول اولاد فرقان( القطاطي ) و ( شيلة ) و ( السواكني ) و ( الشايقية ) بنقول اخوان ستيف و ازهري ابو ناتولة و احمد الصومالي .. بنقول شفاتة نادي الثوار و نادي الحلفايا و دكان عنكوش .. بنقول احفاد ادريس جماع و محمد محمد علي و خوجلي عثمان و ابو رنات و حسن بشير نصر و حسن محمد صالح و بشير عباس و اسماء حمزة و عوض دكام .

اول كمندان للبوليس من الحلفايا و اول ضباط في الكلية الحربية السودانية هم اولاد الحلفايا .. الحلفايا دي المليشيا ما بتعرفها و لا بتعرف تركيبتها و لا عندها فكرة عن المصير المنتظر افرادها .. الحلفايا هي الحتخلص من المليشيا حق كل احياء بحري .

ابشركم والله بانو بحري ح تعود اجمل و اقوى في القريب العاجل .. ح تكون مقبرة المليشيا الكبرى و ح نكتب على بيوت الخونة ( هنا يسكن خائن ) .

نزار العقيلي