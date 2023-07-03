تونس.. توقيف 15 مهاجرا غير نظامي ومُهرّبين اثنين





أوقفت السلطات التونسية، الإثنين، مواطنين اثنين من منظمي عمليات الهجرة غير النظامية، و15 شخصا من إفريقيا جنوب الصحراء كانوا يستعدون للإبحار إلى إيطاليا.

جاء ذلك بحسب ما أعلنته الإدارة العامة للحرس الوطني بتونس، في بيانين منفصلين على صفحتها الرسمية في فيسبوك.

وقال “الحرس الوطني” (الدرك) في بيانه الأول، إن “الوحدات الاستعلاماتية في منطقة الحرس الوطني بجبنيانة (ولاية صفاقس)، تمكنت خلال الليلة الماضية من ضبط شخصين أحدهما مطلوب أمنيا بتهمة المساعدة على اجتياز الحدود البحرية خلسة”.

وأضاف “ثبت تورطهما في نقل أشخاص من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء للإبحار خلسة باتجاه إيطاليا”.

وفي بيانه الثاني، قال “الحرس الوطني” إن “وحدات منطقة الحرس الوطني وفريق تابع لإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببنعروس (جنوب العاصمة)، تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين السبت والأحد، إثر مداهمة منزل أحد الأشخاص من حجز مراكب حديدية ومحرك بحري ومعدات تستعمل في صناعة القوارب الحديدية”.

وأضاف “تم أيضا ضبط 15 شخصا من جنسيات إفريقية جنوب الصحراء كانوا بصدد التحضير للإبحار خلسة”.

وتابع الحرس الوطني أن “النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالأشخاص الذين تم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم”.

وفي الفترة الأخيرة، شهدت تونس تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصا باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلد ودول إفريقية أخرى.

وفي إطار محاولات التصدي للهجرة غير النظامية، أعلن وزير داخلية فرنسا جيرالد دارمانان ونظيرته الألمانية نانسي فيزر، خلال زيارتهما إلى تونس مؤخرا، تقديم مساعدة بقيمة نحو 26 مليون يورو (28.5 مليون دولار) لدعم تونس في خفض منحى الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.

سكاي نيوز

الأناضول