بالفيديو .. أغلى بقرة فى العالم ما هي حكايتها؟





بقرة من نوع “نيلور” عمرها أكثر من 4 سنوات بيعت بمزاد علنى فى البرازيل، مقابل مبلغ 4.3 مليون دولار، ما يجعلها “أغلى بقرة فى العالم”.

البقرة التى تشتهر بفروها الأبيض اللامع وجلدها المترهل تعد واحدة من أهم السلالات فى البرازيل، وسميت باسم منطقة نيلور الهندية فى ولاية أندرا براديش.

السعر المرتفع لبقرة نيلوريسلط الضوء على قيمة السلالة ويعزز سمعتها فى أنحاء العالم لصفاتها النادرة؛ فهى تتكاثر بسهولة وقادرة على النمو حتى مع أنواع العلف ردىء الجودة.

البقرة مقاومة لعدد من الالتهابات الطفيلية بسبب نسيج جلدها السميك، مما يجعل من الصعب على الحشرات الماصة للدم اختراقها.

كما أنها معروفة فى المقام الأول بمقاومتها العالية للطقس الحار، فغددها العرقية أكبر بمرتين وأكثر عددا بنسبة 30 بالمئة من تلك الموجودة فى معظم سلالات الأبقار الأوروبية.

صحيفة اليوم السابع