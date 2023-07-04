لجنة أمن اقليم النيل الأزرق تقف على الأوضاع الأمنية بالإقليم





عقدت لجنة الأمن بإقليم النيل الأزرق اليوم إجتماعاً طارئاً بقاعة الإجتماعات الصغرى بالمقر المؤقت للأمانة العامة لحكومة الإقليم بالمجلس التشريعي برئاسة الفريق أحمد العمدة بادي حاكم الإقليم رئيس اللجنة. ووقفت اللجنة على مجمل الأوضاع الأمنية الراهنة في ربوع الإقليم ك، حيث إستعرضت عدداً من القضايا ذات الصلة بإستقرار الأوضاع وتأمين الإقليم بمحافظاته المختلفة من خلال مكافحة ومحاصرة الظواهر السالبة.

سكاي نيوز

وكاله سونا