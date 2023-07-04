ترتيبات بشمال دارفور لعقد ملتقى للإدارات الأهلية





أعلن والي شمال ولاية دارفور نمر محمد عبد الرحمن عن ترتيبات تقوم بها حكومته حالياً لعقد ملتقى جامع لرؤساء الإدارات الأهلية بالولاية خلال الأيام القادمة بغرض بحث السبل الكفيلة بتعزيز الجهود الرامية لتحقيق الأمن والإستقرار بالولاية، وذلك إنطلاقا من الأدوار التاريخية التي ظل يضطلع بها رجال الإدارة الأهلية في معالجة مختلف القضايا والمشكلات والتي تستند فيها على حكمتها وخبراتها التراكمية في مختلف المجالات.

وقال الوالي، في تصريحات صحفية عقب الإجتماع الذي عقده اليوم بقصر الضيافة بالفاشر مع أعضاء المكتب التنفيذي للإدارة الأهلية بالولاية، إن الإجتماع قد بحث مختلف الموضوعات والترتيبات اللازمة لعقد الملتقى الجامع خلال الأيام القادمة لبحث ومناقشة سبل تحقيق السلم الإجتماعي والتعايش السلمي بين مختلف المكونات بالولاية.

من جانبه، صرح نائب رئيس المكتب التنفيذي للإدارة الأهلية بالولاية الشرتاي آدم صبي التجاني الطيب أن لقاءهم مع الوالي كان مثمراً وتطرق بالنقاش المفصل للقضايا الأمنية والإنسانية في الولاية التي أفرزتها الحرب الجارية بالبلاد حاليا، كما تطرق بالبحث والنقاش للترتيبات الخاصة بإنعقاد الملتقى الذي قال إنه سيضم كافة مكونات الولاية.

سكاي نيوز

وكاله سونا