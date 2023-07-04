إصابة 7 إسرائيليين على الأقل في عملية دهس وطعن شمالي تل أبيب





أصيب 7 إسرائيليين على الأقل، 3 منهم بحالة خطرة، اليوم الثلاثاء، في عملية دهس وطعن بشارع “بنحاس روزان”، شمالي مدينة تل أبيب، فيما استشهد المنفذ.

وذكرت القناة العبرية “12” أنّ “منفذ عملية تل أبيب هو حسين خلايلة (23 عاماً)، من بلدة السموع، جنوب مدينة الخليل”.

وقال مسعف وصل إلى مكان الحادثة، في حديثه مع إذاعة جيش الاحتلال: “توقفت سيارة بالقرب من محطة للحافلات واصطدمت بالمارة، وأصيب بعضهم بجروح خطيرة”.

بينما قال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إنّ شخصاً نفذ عملية دهس وطعن في شمال مدينة تل أبيب، وأطلق مستوطن النار عليه.

وأوضح موقع “يديعوت أحرونوت” أنّ المنفذ دخل إلى المناطق المحتلة باستخدام تصريح طبي.

وتلقت الشرطة بلاغاً أولياً بأنّ مركبة صعدت على الرصيف ودهست أشخاصاً كانوا ينتظرون عند محطة للحافلات. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، وصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى المكان.

وتوجه المفوض العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي إلى مكان الحادث، كما دخل جهاز “الشاباك” على خط التحقيق في ملابسات العملية. ويتلقى رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تحديثات بشأن العملية.

وتفحص الأجهزة الأمنية احتمال أن تكون هذه العملية، في حال تأكد ذلك، جاءت على خلفية العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها.

بن غفير للإسرائيليين: احملوا السلاح

ومع وصوله إلى مكان العملية في تل أبيب، وجّه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير “تحية” إلى الإسرائيلي الذي أطلق النار على منفذ العملية، وإلى “جميع الأبطال الذين يحملون السلاح وينقذون حياة الناس”، على حدّ تعبيره.

وأضاف الوزير المتطرف: “هذا التحييد أثبت مجدداً أهمية ونجاعة المواطنين حملة السلاح، وأنا أقول للجمهور: احملوا السلاح”.

حركة حماس: العملية البطولية في تل أبيب هي دفاع مشروع عن النفس

في المقابل، نعت حركة حماس الشهيد خلايلة في بيان جاء فيه: “تزفّ حركة حماس إلى شعبنا الفلسطيني العظيم وأمتنا العربية والإسلامية، شهيدها المجاهد/ حسين عيسى حسين خلايلة الذي ارتقى خلال تنفيذه العملية البطولية في تل أبيب”، ظهر اليوم الثلاثاء.

وأضاف البيان أنّ “هذه العملية البطولية هي دفاع مشروع عن النفس أمام المجزرة الصهيونية المستمرة في جنين، وجرائم التهجير والقتل والتدمير التي ترتكبها قوات الاحتلال”.

وقالت حماس: “إنّ مقاومة شعبنا ستستمر وستتصاعد وستنوّع من أدواتها وتوسّع من بقعتها، ثأراً لدماء الشهداء وحماية للمسجد الأقصى المبارك من مخططات التهويد، ولن تنكسر إرادة شعبنا ومقاومتنا مهما تجبّر الاحتلال، بل سيزداد عنفوان شبابنا الثائر في كل فلسطين، وسيرى العدو بأسهم وصنيعهم”.

عائلة خلايلة تؤكد استشهاد ابنها عبد الوهاب في عملية تل أبيب

عائلة الشاب الفلسطيني عبد الوهاب خلايلة (20 عاماً) من بلدة السموع جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية، أكدت استشهاده برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، بعد تنفيذه عملية الدهس في تل أبيب.

ووفق مصادر عائلية لـ”العربي الجديد”، فإنّ الأجهزة الأمنية الفلسطينية أبلغتهم نقلاً عن الارتباط الفلسطيني باستشهاد خلايلة الذي يعمل في مناطق الداخل المحتل برفقة والده وأشقائه الثلاثة.

وأضافت المصادر أنّ العائلة تحاول الاتصال بوالد الشهيد وأشقائه لكن دون رد، مشيرة إلى تخوف من اعتقالهم لدى الاحتلال، بعدما نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلي أنّ المنفذ هو حسين خلايلة شقيق الشهيد، وتبين أنّ الشهيد يحمل هوية شقيقه.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الشهيد خلايلة مريض بالسرطان، فيما نفت العائلة ذلك لـ”العربي الجديد”، مؤكدةً أنه في حالة صحية جيدة، ولا يعاني من أي أمراض.

ومع استشهاد منفذ عملية تل أبيب، وصل عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري، إلى 195 شهيداً فلسطينياً، بينهم 155 من الضفة الغربية، و37 من قطاع غزة، و3 من الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.

سكاي نيوز

العربي الجديد