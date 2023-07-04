والي الشمالية يقف على الاستعدادات الجارية لفتح معسكرات التدريب المفتوحة





قام والي الولاية الشمالية الاستاذ الباقر احمد علي اليوم برفقة عدد من اعضاء لجنة أمن الولاية بزيارة لادارة الاحتياط القطاع الشمالي دنقلا و ذلك في إطار حملة التعبئة والاستنفار التي أطلقها رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. وإطمأن الوالي خلال الزيارة على سير الاستعدادات الجارية لفتح معسكرات التدريب والتأهيل المفتوحة للشباب القادرين على حمل السلاح و دعا أبناء الولاية والشباب للانخراط في معسكرات التدريب للمحافظة على أمن وإستقرار الولاية وطالب المواطنين بضرورة رفع الحس الامني والتعاون مع القوات النظامية. من جانبه أكد مدير شرطة الولاية الشمالية مقرر لجنة أمن الولاية اللواء شرطة حقوقي دكتور محمد احمد الامين أهمية التدريب لاسيما في ظل الظروف الامنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد. من جانبه أوضح قائد الاحتياط القطاع الشمالي المقدم الفاتح فضل المولى أن عمليات التدريب إنطلقت بحاضرة الولاية مدينة دنقلا بالمعسكرات التي تم تحديدها مسبقا طيلة أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة من الساعة الرابعة عصرا وحتى السادسة مساءا. وأكد أن التدريب يشمل جميع محليات الولاية في المواقع المقترحة.. مشيدا بحماس المتدربين الذين إنخرطوا في المعسكرات وجاهزيتهم للدفاع عن تراب هذا الوطن وعقيدته ومكتسباته. وسيقوم والي الولاية الشمالية الاستاذ الباقر احمد علي بزيارات ميدانية لمواقع التدريب المختلفة بالولاية خلال الأيام القادمة.

سكاي نيوز

وكاله سونا