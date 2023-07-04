الخارجية تدين الاعتداء الإسرائيلي على جنين





ادانت وزارة الخارجية السودانية بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي علي سكان مدينة جنين ،مما ادي الي سقوط عددمن الضحايا وإعداد كبيرة من المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني.

و اعربت وزارة الخارجية في بيان أصدرته اليوم عن رفضها واستنكارها للاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين الأبرياء في انتهاك سافر للقانون الدولي ،سيما القانون الإنساني الذي يفرض التزامات علي القوات الإسرائيلية باعتبارها قوة قائمة بالاحتلال. و دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن الي تحمل مسؤلياته وانفاذ قرارته ذات الصلة ووضع حد للإرهاب الاسرائيلي المتواصل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني .

سكاي نيوز

وكاله سونا