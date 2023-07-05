شاهد بالصور: صاحب متجر سوداني يعفو عن زبائنه الذين قاموا بالاستدانة منه ولم يستطيعوا السداد بسبب الحرب





دكاني ومصدر رزقي انتهت بضاعته اليوم نسبة لاني دينت 95% من بضاعته للاخرين جبرا لخواطرهم واسرهم وبسبب ظروف الحرب لم يستطيعوا سداد الديون او جزء منها

مابقى فيه الا بعض الكراسات والملح

ماكنت بقدر اقول لإنسان محتاج اشياء ضروروية لاسرته كلمة( لا ) او مابدينك او مابديك

أُشهِدُ الله تعالى وأُشهِدُكم اني عفوت لهم عن حقى لوجه الله تعالى

وأسال الله ان يعوضني خيرا في الدنيا والاخرة وان يفتح لي باب رزق لايُسد انه سميع عليم

قدر الله ماشاء فعل

✍الشيخ اباذر جعفر السوداني