تردد 4.500 مريضاً على خدمات التأمين الصحي بالجزيرة في العيد





عبرت الدكتورة سارة أحمد عبد الرحمن مدير التأمين الصحي المكلف بولاية الجزيرة عن فخرها وإعزازها بالجهود الكبيرة التي بذلتها الكوادر العاملة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك في تقديم الخدمات الصحية رغم التحديات الماثلة.

وحيت مدير التأمين الصحي في تصريح (لسونا) جهود لجنة الطوارئ الصحية بالصندوق في إدارة تقديم الخدمة الصحية المتكاملة بجودة عالية عبر 30 مرفقاً مباشراً وغير مباشر وصيدلية .. فيما كشفت الدكتورة ناهد عبد الباقي الشيخ مديرة الخدمات الصحية المكلفة عن إستفادة أكثر من 4.5 ألف مريضاً من خدمات التأمين في العيد منهم 3 ألاف من محلية مدني الكبرى بكلفة تجاوزت 3 ملايين جنيها وأشادت بمقدمي الخدمة الطبية والمعملية والتشخصية وضباط التأمين الصحي المنتشرين في المرافق الصحية .. هذا وقد عملت لجنة طوارئ العيد بالتأمين الصحي على تقديم الخدمة الدوائية وفق الشراكة مع صندوق الإمدادات الطبية بجانب إستقرار تقديم خدمات الأسنان وأمراض العيون والأشعة التشخيصية والموجات الصوتية بالمرافق المباشرة إضافة لإنسياب الحزم المعملية النوعية بالمرافق ..

سكاي نيوز

وكاله سونا