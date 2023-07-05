والي النيل الابيض يوجه بتسهيل إجراءات دخول الادوية للولاية





رأس الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي النيل الأبيض اليوم بمكتبه بأمانة الحكومة بربك الاجتماع الخاص بموقف الامدادات الطبية بالولاية وذلك بحضور الدكتور الزين سعد ادم مدير إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة بالولاية والدكتور عبدالله عبدالكريم رئيس لجنة الكوادر الطبية الوافدة من الخرطوم والدكتورة نجلاء حمد مدير الامداد الدوائي بالامدادات الطبية بالمركز وعدد من المنظمات ذات الصلة والادارات المتخصصة في مجال الامداد الدوائي ومفوضية العون الانساني بالولاية. وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه نظام الامداد الدوائي والقطاع الخاص بالنيل الأبيض والرؤية الكفيلة لتغطية النقص في بعض الأدوية المنقذة للحياة وأدوية التخدير.

ووجه الخليفة الاجتماع على ضرورة تسهيل اجراءات دخول الأدوية للولاية مع مراعاة حفظ سلامة الدواء ومأمونيته. من جهته اكد الدكتور الزين سعد ادم مدير الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة بالولاية ان هذا الاجتماع جاء في إطار جهود الولاية للاستفادة من الكوادر الطبية الوافدة للولاية من الخرطوم والتي على ضوئها أصدر الوالي قراراً بتكوين لجنة مختصة بتوطين هذه الكوادر والاستفادة من إمكانياتها في ترقية وتطوير الخدمات الصحية مشيرا الي ان الاجتماع استمع لتنوير من الدكتورة نجلاء حمد مدير الامداد الدوائي الاتحادي فيما يتعلق بمراجعة مخازن الأدوية والادارات المتعلقة بالدواء والمنظمات كما امن الاجتماع بضرورة دعم المنظمات والقطاع الخاص للامداد الدوائي مع إلزام وزارة الصحة بتسهيل كافة الاجراءات المتعلقة بتوريد الامداد الدوائي للولاية.

سكاي نيوز

وكاله سونا