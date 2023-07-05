وصول الفوج البحري والجوي الاول من الحجاج السودانيين الى بورتسودان





رست امس بميناء الامير عثمان دقنة بمدينة سواكن باخرة الركاب قادمة من ميناء جدة الاسلامي بالمملكة العربية السعودية علي متنها (240) حاج وحاجة و (155) عبر مطار بورتسودان .

واطمأن وزير الصحة الإتحادي المكلف د.هيثم محمد إبراهيم على إكتمال إجراءات السلطات الصحية ممثلة في الحجر الصحي وطواريء وزارة الصحة وكافة الاجراءات الصحية الى جانب اكمال الاجراءات الادارية والترتيبات من الادارة العامة لميناء دقنة والجهاز التنفيذي بمحلية سواكن و والجمارك والجوازات والاجهزة الامنية والتوكيلات البحرية والجوية وادارة عمليات الحج ، حيث اكتملت كافة اجراءات المواني والهجرية والصحية لكل الحجاج القادمين. وقامت السلطات الصحية من الحجر الصحي وفريق التدخل السريع بالطوارىء بمراجعة جميع الحجاج القادمين ولم تظهر اية حالات اشتباه مرضي بين الحجاج

سكاي نيوز

وكاله سونا