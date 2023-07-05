القنصلية السودانية تشارك اللاجئين احتفالاتهم بعيد الاضحي بمدينة ادرى الحدودية





قام وفد من القنصلية العامة لجمهو،ية السودان بأبشي برئاسة القنصل العام قذافي عبدالله محمد يرافقه وفد يمثل الجالية السودانية بمدينة أبشي و جمعية الصداقة التشادية السودانية بولاية وداي، بزيارة إلى مدينة أدرى على الحدود التشادية السودانية، وذلك بغرض الوقوف على أوضاع اللاجئين الذين عبروا الحدود جراء الأحداث الأخيرة بمدينة الجنينة، وكذلك مشاركتهم الإحتفال بعيد الأضحى المبارك .

و قام الوفد بتوزيع كمية من مواد الايواء على بعض الأسر، مثل المشمعات البلاستيكية والناموسيات و بعض المستلزمات الأخرى الضرورية والتي تم توفيرها تضامنيا من قبل أعضاء الجالية السودانية بأبشي وجمعية الصداقة التشادية السودانية فرع ولاية وداي و القنصلية العامة للسودان بأبشي.

كما قام الوفد أيضا بإعداد وجبة للجرحى والمرضى ومرافقيهم بمستشفى أدري وذلك بغرض إضفاء نكهة العيد داخل المستشفى وتقديم الدعم المعنوى للمرضى و المصابين و مرافقيهم.

وشرف توزيع الوجبة السيد محافظ محافظة أسونقا و قائد الدرك الوطني بالمحافظة و وجدت المبادرة الإشادة من قبل إدارة المستشفى، كما قوبلت بالرضى والإستحسان من قبل المرضى والمصابين من اللاجئين والأسر المرافقة لهم.

سكاي نيوز

وكاله سونا