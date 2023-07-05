والي سنار يلتقي الإدارة الأهلية





أكد رؤساء الإدارة الاهلية بسنار خلال لقائهم والي سنار الاستاذ توفيق محمد علي اليوم أن حزبهم الوطن السودان. وقال وكيل ناظر رفاعة الهوى العمدة الطيب ابو روف اننا سنقف مع والي سنار في حل كل القضايا المتعلقة برتق النسيج الاجتماعي وسوف نعمل سويا من أجل نهضة ولاية سنار فيما أكد الناظر الفاضل إبراهيم الفودة ناظر عموم قبائل كنانة ان الإدارة الاهلية حزبها الوطن السودان ولا تعمل وفق توجيهات اي تنظيم سياسي او حزبي ولكنها ستقف مع قوات الشعب المسلحة التي تمثل السيادة الوطنية مشيرا إلى أن الإدارة الاهلية لها أهداف وقيم قامت من أجلها وهي الحفاظ على وحدة وتماسك المجتمعات. والي سنار ثمن جهود الإدارة الاهلية في حل كثير من القضايا ومعالجتها مؤكدا أن استقرار وامن السودان يعتمد بشكل اساسي على الإدارة الاهلية وسنقدم لها كل ما يعينها لتطلع بدورها من توحيد للمجتمعات المحلية.

سكاي نيوز

وكاله سونا