مصر.. اتفاقية بـ 5 مليارات دولار لإقامة محطة طاقة رياح





وقعت الحكومة المصرية وشركة “سكاتك إيه إس إيه” النرويجية، الأربعاء، على اتفاقية إقامة محطة لتوليد الطاقة عبر الرياح، بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار.

جاء ذلك، في بيان صادر عن رئاسة الوزراء المصرية، أعقب توقيع الاتفاقية بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشركة “سكاتك إيه إس إيه” النرويجية.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر الحكومة المصرية قطعة أرض للشركة النرويجية، تُخصص لإنشاء مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 5 جيجاوات، بمنطقة غرب سوهاج (وسط)، بتكلفة استثمارية قدرها 5 مليارات دولار.

ووفقاً للاتفاقية، سيسهم المشروع في تحقيق هدف مصر بأن تشكل الطاقة المتجددة 42 بالمئة من مزيج الطاقة في البلاد بحلول عام 2030.

ونقل البيان عن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي شارك في حفل توقيع الاتفاقية، قوله، إن بلاده تسعى بقوة نحو تعزيز قدرات الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، وذلك لتنويع مصادر إمدادات الطاقة.

من جهته، قال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحسب البيان، إن المشروع يؤكد قدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وسيوفر المشروع نحو 8 آلاف فرصة عمل خلال فترة الأعمال الإنشائية، فيما يوفر نحو 300 فرصة عمل بشكل دائم.

ويبلغ متوسط استهلاك الكهرباء في مصر 34.8 جيجاواط، بحسب بيانات حكومية، فيما تنتج البلاد أكثر من 47.5 جيجاواط.

سكاي نيوز

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