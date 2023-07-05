والي النيل الابيض يؤكد اهمية الاستفادة من الكوادر الوافدة للولاية





دعا الاستاذ عمر الخليفة عبدالله والي النيل الأبيض علي ضرورة الاستفادة من الكوادر الوافدة للولاية من الخرطوم في المجالات المختلفة.

جاء ذلك لدي مخاطبته اليوم بقاعة العدل بالإدارة القانونية بكوستي الجلسة الافتتاحية للملتقى التفاكري الأول حول تسجيل الكيانات التجارية وتجارة الحدود بالولاية والتي تنظمها الادارة القانونية بالتعاون مع امانة حكومة النيل الابيض وبرعاية كريمة من قبل والي الولاية وذلك بحضور لجنة امن الولاية ومولانا مصطفي قرجه ممثل رئيس الجهاز القضائي بالولاية والأستاذ الشاذلي خالد ابراهيم الأمين العام لحكومة الولاية ولفيف من قادة الأجهزة التنفيذية وممثلي الشركات والمصارف ورجال الأعمال ولجنة تجارة الحدود بالنيل الأبيض. وأشار الخليفة الي ان هذا الملتقى يمثل إحدى افرازات قرار استيعاب هذه الكوادر والذي بدوره سيؤدي الي انعاش الاستثمار كما يفعل تجارة الحدود مؤكدا علي أهمية تسجيل الكيانات التجارية من اجل ضبط وربط الممارسات التجارية والحياة العملية بالولاية. من جهته أبان الدكتور الصادق مفرح رئيس الإدارة القانونية بالنيل الأبيض أن هذا الملتقى يقام في ظل شراكة استراتيجية ما بين امانة حكومة الولاية والادارة القانونية التي قطعت شوطا مقدرا في مجال تدريب وتأهيل الكفاءات بالولاية لافتا الى أن قيام الملتقى في ظل هذا الظروف الاستثنائية المعقدة التى تمر بها البلاد وعلى ضوء قرار والي الولاية الخاص باستيعاب الكوادر الوافدة والاستفادة من خبراتها في كافة التخصصات.

واكد مفرح أهمية تسجيل الكيانات التجارية وتجارة الحدود في عكس المزايا الاستثمارية الجاذبة التي تتميز بها النيل الأبيض معرباعن امله ان يخرج الملتقى بتوصيات تساعد متخذي القرار على وضع قرارات تنعكس إيجابا علي مسيرة التنمية بالولاية. الي ذلك أوضح الأستاذ عبدالباقي عيسي عبدالله وكيل وزارة التجارة أهمية تجارة الحدود وأضاف إن ولاية النيل الأبيض من الولايات الحدودية المميزة من حيث التواصل التجاري الحدودي مشيرا الي ان هذا الملتقى قدم فذلكة تعريفية عن تجارة الحدود وخطة العمل الملائمة لتنفيذ عمليات تجارة الحدود بالنيل الأبيض. هذا وقد تناول الملتقى عدد من الأوراق حول أهمية تسجيل الكيانات التجارية وتجارة الحدود بالنيل الأبيض.

سكاي نيوز

وكاله سونا