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اتفاق بين الهلال الأحمر وولاية سنار

2023/07/05
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اكد الدكتور بهاء الدين محمد دفع الله مدير إدارة الصحة بالهلال الاحمر السوداني الاتحادي إهتمام الهلال الأحمر السوداني بالعمل مع حكومة ولاية سنار من أجل تقوية النظام الصحي مشيرا إلى ان الهلال الأحمر سيعمل على توفير علاج طواريء الخريف لفترة ثلاثة شهور بسنار وتشييد مركز منظمة شباب نهضة سنجة حي خاص باسم جمعية الهلال الأحمر السوداني وتغطية جميع المراكز الصحية البعيدة بالتركيز على مناطق الهشاشة بواسطة كوادر جمعية الهلال الأحمر السوداني جاء ذلك لدى لقاء والي سنار الاستاذ توفيق محمد علي اليوم بوفد الهلال الأحمر السوداني الاتحادي وبحضور مفوض العون الإنساني ولاية سنار الاستاذ محمد عبدالفتاح حيث ناقش اللقاء التدخلات العاجلة في المجال الصحي وقال والي سنار ان تجاربنا مع الهلال الأحمر السوداني اثبتت لنا قدرته على التدخلات في كل الجوانب الانسانية في الظروف العادية والطواريء وأكد أن حكومة ولاية سنار ستقدم كل المساعدات من أجل تحقيق الأهداف المنشودة فيما ثمن مفوض العون الإنساني جهود جمعية الهلال الأحمر السوداني وما تقوم به من عمل خدمة لإنسان سنار مؤكدا أن المفوضية ستقدم كل المعلومات والبيانات التي من شأنها أن تعين المنظمات فيما تقوم به من عمل وفق تخصصها.

سكاي نيوز
وكاله سونا

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