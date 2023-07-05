وزير الصحة الاتحادي يؤكد ضرورة الاستفادة من دعم اليونيسف





أكد وزير الصحة الإتحادي المكلف د. هيثم محمد إبراهيم، على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة والدعم المقدم من قبل منظمة اليونسيف .

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بالإمدادات الطبية بولاية البحر الأحمر، بممثل منظمة اليونيسف مانديب اوبرين .

وكشف هيثم ، عن سعي وزارته للإستفادة من الدعم المقدم من منظمة اليونيسف في دعم البرامج وتنفيذ الخطط داعياً المنظمة لدعم الوزارة لتوفير معينات مكافحة الامراض والاصحاح البيئي لفصل الخريف ومكافحة الامراض التي تحدث ( حمى الضنك ، الملاريا ) .

وحث هيثم، منظمة اليونيسف على توفير الادوية والمعينات الطبية ومستهلكات معامل الصحة العامة للحوجة الماسه لها، مثمنا دور المنظمات والتدخلات التي تتم في حالات الطوارئ ، مؤكدا على اهمية التنسيق مع المنظمات لرفع مقدرة القطاع الصحي بالسودان وما يواجه من تعقيدات بسبب الحرب .

وشكرهيثم الكوادر الطبية العاملة في القطاع الصحي لإستمرارها في تقديم الخدمة للمواطنين اثناء الحرب وبإمكانيات محدودة .

من جانبها أكدت ممثل منظمة اليونيسف مانديب اوبرين، التزامهم بدعم وزارة الصحة الاتحادية في الأنشطة وتسخير الإمكانيات المتاحة لتقديم الخدمات الصحية ودعم البرامج حتى يتم الوصول إلى الهدف المنشود ، مشيرة الى مرونة النظام الصحي بالسودان ونجاحه في إستمرار تقديم الخدمة الطبية اثناء الحرب ، لافته إلى أن هناك 13,6 مليون طفلا في السودان يحتاجون إلى ضمان إستمرار خدمات صحة الطفولة ، مبينة أن هناك خطة وضعت لدعم الصحة بالسودان عبر النداء العالمي للمنظمة تقدر بمبلغ 838 مليون دولارا في مجالات الصحة العامة و التغذية و إصحاح البيئة مؤكدة على إستمرار التدخلات المنقذة للحياة والعمل على تقوية النظام الصحي وسلاسل التبريد ودعم الكوادر الطبية .

واشارت مانديب إلى إلتزام المنظمة بتوفير 2,5 مليون جرعة تطعيم ضد مرض الحصبة وتقديمها للسودان .

سكاي نيوز

وكاله سونا