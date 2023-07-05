البرهان يتلقى إتصالاً هاتفيا من الرئيس الصومالي





تلقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم إتصالاً هاتفياً من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، هنأه فيه بعيد الفداء المعظم متمنياً للشعب السوداني دوام التقدم والإزدهار راجيًا ان يعود السلام للسودان وشعبه وان تتوقف هذه الحرب

وأطلع رئيس مجلس السيادة، الرئيس الصومالي على الأوضاع في البلاد، على خلفية تمرد مليشيا الدعم السريع وتدميرها لكل مقدرات الشعب مؤكداً أن حكومة السودان لم تدخر جهداً في وقف الحرب عبر الطرق السلمية وذلك بهدف إحلال السلام في السودان.

وجدد البرهان رفض حكومة السودان رئاسة كينيا للجنة الرباعية بشأن معالجة الأزمة في السودان والتي نتجت عن قمة دول الإيقاد الأخيرة التي إستضافتها جيبوتي.

سكاي نيوز

وكاله سونا