تمديد حالة الطوارئ بولاية كسلا لمدة شهرين





اصدر والي كسلا المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله قرارا بتمديد اعلان حالة الطوارئ بالولاية علي كافة حدودها الجغرافية المعروفة لمدة شهرين على ان تظل اوامر الطوارئ الصادرة بموجب قرار الوالي رقم(34) لسنة 2023 وبموجب القرار رقم(34) سارية المفعول الي حين انتهاء اجل القرار.

وجاء صدور القرار استنادا الي موافقة مجلس السيادة على تفويض سلطاته في اعلان حالة الطوارئ بموجب المادة (40/1) من الوثيقة الدستورية لسنة 2019م والمادة(4/1) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997.

سكاي نيوز

وكاله سونا