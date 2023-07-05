البرهان يجدد رفضه لرئاسة كينيا لجنة “إيغاد” بشأن السودان





جدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، رفض حكومة بلاده أن تترأس كينيا اللجنة الرباعية لـ”إايغاد” بشأن معالجة الأزمة في السودان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه البرهان الذي يتولى قيادة الجيش السوداني، من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وفق بيان من إعلام مجلس السيادة.

وذكر البيان أن رئيس مجلس السيادة “أطلع الرئيس الصومالي على الأوضاع في البلاد، على خلفية تمرد مليشيا الدعم السريع، وتدميرها لكل مقدرات الشعب”.

وأضاف: “جدد البرهان رفض حكومة السودان رئاسة كينيا للجنة الرباعية بشأن معالجة الأزمة في السودان والتي نتجت عن قمة دول إيغاد الأخيرة”.

وأكد البرهان، بحسب ذات المصدر أن حكومة السودان “لم تدخر جهداً في وقف الحرب عبر الطرق السلمية وذلك بهدف إحلال السلام في السودان”.

وفي 15 يونيو/ حزيران الماضي أعلنت وزارة الخارجية السودانية، رفضها رئاسة دولة كينيا للجنة المنظمة الحكومية الدولية للتنمية في شرق إفريقيا “إيغاد” المعنية بإنهاء القتال ومعالجة الأزمة في السودان.

وفي 12 يونيو، أعلنت “إيغاد” خلال قمة جيبوتي، تشكيل لجنة رباعية برئاسة كينيا وجنوب السودان، وعضوية إثيوبيا والصومال.

و”إيغاد” منظمة حكومية إفريقية شبه إقليمية تأسست عام 1996، تتخذ من جيبوتي مقرا لها، وتضم كلًا من: إثيوبيا وكينيا وأوغندا والصومال، وجيبوتي، وإريتريا، والسودان، وجنوب السودان.

ويتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتهامات ببدء القتال منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية لاشتباكات خلَّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 2.8 مليون نازح داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة. –

سكاي نيوز

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