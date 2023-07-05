مدير جمعية الهلال الأحمر السوداني بالشماليةيمتدح مساهمات المنظمات المختلفة





إمتدح مدير جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع الولاية الشمالية بالانابة الاستاذ حمد احمدحمد حسين مجهودات ومساهمات برنامج الغذاء العالمي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر ومنظمة اليونيسيف والهلال الأحمر القطري والهلال الاحمر الاماراتي والامانة العامة لجمعية الهلال الاحمر السوداني في تقديم المساعدات الانسانية للولاية الشمالية.

وأكد أن دعم برنامج الغذاء العالمي تمثل في توفير كميات مقدرة من المواد الغذائية لمحليات دنقلا وحلفا ومروي حيث تم الفراغ من التوزيع بمحلية حلفا وبلغ عدد المستفيدين فيها ٨ ألاف مستفيدا فيما تم حتي الان توزيع المواد الغذائية لعدد ١١٤١٢ مستفيدا بمحلية دنقلا من جملة العدد المستهدف والبالغ ٢١٤٨٠ مستفيدا كما تم التوزيع لعدد ٧٢٨٢ مستفيدا بمحلية مروي من جملة ١٦١١٠ مستفيدا وأشار في تصريح (لسونا) أن تدخلات منظمة اليونيسيف تمثلت في عدد ٤ قرب مياه سعة ١٠ ألاف لتر و٦ ألاف لتر لمحلية حلفا ومعبري اشكيت وأرقين الحدودين ومراكز الايواء الكبيرة وتوفير أدوية للاطفال الاقل من خمس سنوات بمستشفي حلفا والوحدتين الصحيتين بمعبري أرقين وأشكيت وتوفير كلور المياه بمراكز الايواء وامداد ٥ مراكز إيواء بالمياه بمعدل ١٠ ألاف لتر للمركز في اليوم بجانب توفير عدد ٥٠٠ كرتونة وجبة أطفال لمعالجة سوء التغذية.

واضاف أن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر ممثلة في الهلال الأحمر الكويتي والاماراتي ساهم بسلة غذائية وبطاطين وناموسيات ومشمعات وفرشات وأدوات مطبخ لمراكز الايواء بمحليات دنقلا وحلفا ومروي ومعبر أرقين فيما بلغت حجم المساعدات الانسانية وتدخلات الهلال الأحمر القطري في توزيع ١٠٠٠ وجبة غذائية جاهزة لمحليتي دنقلا وحلفا بواقع ٥٠٠ وجبة لكل محلية وتوزيع عدد ٥٠٠ مواد نظافة شخصية للمحليتين وكميات من الأدوية تم تسليمها للصندوق القومي للامدادات الطبية فرع الولاية بواسطة المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية الوزير المكلف لتغطية محليتي دنقلا وحلفا .

وأكد مدير جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع الولاية الشمالية بالانابة أن الجمعية تسلمت من الهلال الأحمر الاماراتي عدد ٩ ألاف جوال دقيق و٦ ألاف جوال سكر و٣ ألاف جوال أرز فضلا عن تسلمها ١٠ طنا بلح محسن من برنامج الغذاء العالمي حيث سيتم توزيع هذه المواد لمحلية حلفا خلال الأيام القادمة مشيرا إلى أن منظمة اليونيسيف جددت مواصلة جهودها وتدخلاتها بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع الولاية لدعم الولاية في مجالات المياه والصحة والتعليم مضيفا أن غرفة الطوارئ بالجمعية تواصل عملها وتؤدي مهامها وواجباتها بالصورة المطلوبة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة

سكاي نيوز

وكاله سونا