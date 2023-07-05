انطلاق الدورة التدريبية لشباب جمعية الامل المستنيرة بالدمازين جنوب





نظمت ادارة الشباب والرياضة بمحافظة الدمازين بالتعاون مع جمعية الامل المستنيرة بحي الفردوس جنوب الدمازين دورة تدريبية للشباب حول التخطيط للمبادرات الشبابية والمجتمعية ومهارات تحريك المجتمع وتهدف لتطوير وتنمية الشباب المبادرين واعدادهم لتخطيط واطلاق مبادرات شبابية ومجتمعية طموحة وتعالج الحاجات المجتمعية وتساهم في احداث التغيير وتحريك المجتمع. وفي تصريح امتدح الاستاذ وليد علي ادم مدير ادارة الشباب بمحافظة الدمازين ( ميسر الدورة) بالتعاون والتنسيق الجيد بين ادارته وجمعية الامل المستنيرة التي كان لها قدح السبق وتحلت بروح المباداة والمبادرة واكثر حرصا بضرورة تاهيل وبناء قدرات منسوبي الجمعية والمتطوعين الشباب.

واوضح وليد ان الدارسين قدموا نموذجا حقيقيا في الانضباط والتفاعل والرغبة الاكيدة في اكتساب المزيد من المهارات وتستمر الدورة لمدة 4 ايام يتوقع ان تكون مخرجاتها فوق التوقعات.

واكد وليد ان محافظة الدمازين ظلت داعمة لبرامج ومشروعات الشباب الاجتماعية والخدمية وتشرف الادارة التنفيذية علي الانشطة ميدانيا مما كان له الاثر الواضح في تحريك القطاع الشبابي والخطى متسارعة لتحقيق امكانية الوصول للشباب في مواقعهم وتحفيزهم وتشجيعهم للمضي قدما في الريادة المجتمعية الشبابية

سكاي نيوز

وكاله سونا