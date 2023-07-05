رئيس البرلمان العربي يدعو لانهاء الأزمة في السودان





دعا السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، كافة الأطراف السودانية إلى التوافق والعمل على إنهاء الأزمة الراهنة في أسرع وقت ممكن بما يضمن وحدة الجيش والصف السوداني. وثمن بن عبد الرحمن لدى كلمته في افتتاح الاجتماع التاسع لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان بالقاهرة، الدور الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع الأزمة، وخاصة من خلال استيعابها للأعداد المتزايدة الوافدة من اللاجئين السودانيين والعرب عبر حدودها وتيسير دخولهم إلى أراضيها وتلبية احتياجاتهم الإنسانية. و أشاد رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، باستضافة المملكة العربية السعودية مباحثات أولية في مدينة جدة نتاج تكاتف دولي وجهود حثيثة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالشراكة مع دول المجموعة الرباعية، والشركاء من الآلية الثلاثية، مبيناً أهمية المساعدات الإنسانية التي قدمتها الدول العربية لإغاثة الشعب السوداني وتخفيف حدة المعاناة التي يواجهها.

سكاي نيوز

وكاله سونا