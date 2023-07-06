لأول مرة منذ إطلاقه.. تراجع الإقبال على “تشات جي بي تي”





أفادت شركة “سيميلار ويب” للتحليلات بأن “تشات جي.بي.تي”، وهو روبوت دردشة واسع الانتشار أُطلق في نوفمبر، شهد تراجعا في الإقبال الشهري على الموقع الإلكتروني الخاص به لأول مرة على الإطلاق في يونيو. وأظهرت بيانات “سيميلار ويب” أن الإقبال العالمي على زيارة نسخة الحاسوب ونسخة الهاتف المحمول من الموقع تراجع 9.7 في المئة في يونيو مقارنة بمايو، وتقلصت أيضا المدة الزمنية التي يمضيها الزوار في تصفح الموقع 8.5 في المئة. ولم ترد شركة “أوبن إيه.آي” المطورة لبرنامج الدردشة الآلية على طلب للتعليق، وفقا لـ”سيميلار ويب”.

وأحدث “تشات جي.بي.تي” حالة من الإقبال الجارف على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في المهام اليومية بدءا من الكتابة التقليدية، وحتى كتابة رموز التشفير، وسجل ما وصل إلى 100 مليون مستخدم نشط شهريا في يناير بعد شهرين فقط من إطلاقه. “تشات جي.بي.تي” هو أسرع التطبيقات المطروحة للمستخدمين نموا على الإطلاق، ويفخر بوصوله إلى 1.5 مليار زيارة شهريا، وهو واحد من أبرز 20 موقعا إلكترونيا في العالم. فزيارات “تشات جي.بي.تي”، على سبيل المثال، تخطت بكثير زيارات محرك البحث “بينغ” الذي تديره شركة مايكروسوفت الداعمة لشركة “أوبن إيه.آي” والتي تستخدم تقنياتها.

وجرى إطلاق عدة تطبيقات منافسة لتطبيق “تشات جي.بي.تي” في الشهور القليلة الماضية، منها روبوت الدردشة “بارد” المملوك لغوغل. ويقدم أيضا محرك البحث “بينغ” التابع لمايكروسوفت روبوت دردشة مجانيا من تطوير “أوبن إيه.آي”. وقالت سارة هندليان باولر رئيس قسم بحوث التكنولوجيا في الأميركتين لدى شركة “ماكواري” إنها “تعتقد أن ثمة مصاعب متزايدة عند الوصول إلى 100 مليون مستخدم من الصفر بتلك السرعة. ستتمخض البنية التحتية شديدة الثقل عن دقة أقل. إنه خليط من الحاجة إلى تغيير ما تدرب عليه النموذج والحاجة إلى التعامل مع التبعات المحتملة للوائح التنظيمية”.

طرحت “أوبن أيه.آي” أيضا في مايو تطبيق “شات جي.بي.تي” على نظام تشغيل “آي.أو.أس” التابع لأبل، والذي قد يسحب بعض الزوار من الموقع الإلكتروني. ويربط البعض أيضا التغير في أعداد المستخدمين بعطلة الصيف في المدارس، إذ إن طلابا أقل سيبحثون عن مساعدة في واجباتهم المنزلية. وتجاوز عدد مرات تحميل روبوت الدردشة على نظام “آي.أو.أس” 17 مليون مرة على مستوى العالم حتى الرابع من يوليو، بحسب منصة “داتا أيه.آي”.

وقالت شركة التحليلات إن عدد مرات التنزيل بلغ ذروته في 31 مايو ولا يزال روبوت الدردشة يحظى بإقبال كبير في الولايات المتحدة بعدد مرات تحميل بلغ 530 ألفا أسبوعيا في المتوسط في أول ستة أسابيع لطرحه. وربما يسهم التباطؤ الحديث في النمو في المساعدة في السيطرة على تكاليف تشغيل “تشات جي.بي.تي” الذي يتطلب موارد حوسبة هائلة لإجابة الاستفسارات. ووصف سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن إيه.آي” تكاليف تشغيل الخدمات بأنها “بالغة الضخامة”.

وتطبيق “تشات جي.بي.تي” مجاني الاستخدام، لكنه يوفر أيضا اشتراكا مميزا يمكن للمستخدمين فيه دفع 20 دولارا شهريا للتمتع بخدمات النموذج الأكثر تطورا، وهو “جي.بي.تي-4”. وسجل أكثر من نصف مليون شخص للحصول على الاشتراك في الولايات المتحدة، بحسب تقديرات موقع “يب إت داتا”.

وتوقعت “أوبن أيه.آي” تحصيل عوائد قيمتها 200 مليون دولار هذا العام. وبالإضافة إلى “تشات جي.بي.تي”، تجني الشركة المال من خلال بيع حق الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها عبر واجهة برمجة تطبيقات للمطورين والشركات بشكل مباشر ومن خلال شراكة مع “مايكروسوفت” التي استثمرت أكثر من عشرة مليارات دولار في الشركة الناشئة.

رويترز