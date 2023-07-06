السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين وتحديد موعد زيارة تركيا





قرارين جمهوريين للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين أمريكا ومصر بشأن التعليم العالي، والموافقة على قرض مقدم من الجايكا، بمبلغ (41) مليار ين يابانى، لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو انفاق القاهرة الكبرى. حيث نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 27، الصادر في 6 يولية 2023:

ونص القرار على “الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 30/9/2022، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وأفادت وسائل إعلام تركية مساء يوم الأربعاء، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيزور تركيا في 27 يوليو، بعد إعلان البلدين رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى تبادل السفراء.

ورجح مسؤول في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، أن ينعكس قرار تركيا ومصر رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء بشكل إيجابي على العلاقات التجارية بين البلدين.

ورحبت المملكة العربية السعودية بقرار رفع مصر وتركيا علاقاتهما الدبلوماسية، إلى مستوى السفراء بشكل إيجابي على العلاقات بين البلدين والمنطقة بشكل عام.

“فيتو قيت + القاهرة 24”