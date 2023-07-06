(45.000) مستفيدا من مشروع الأضاحي الذي نفذته قطر الخيريّة بالسودان





كشفت قطر الخيريّة عن استفادة (45.000) مستفيدا من مشروع الأضاحي الذي نفّذته بالسودان لصالح أسر الأيتام المكفولين، ذوي الاحتياجات الخاصة، دور الرعاية، مراكز إيواء النازحين المتضرّرين والعالقين بالمعابر جراء الحرب في الخرطوم. وقال المهندس عمر عبد العزيز، مدير مكتب السودان المكلّف، إن قطر الخيريّة درجت منذ بداية عملها في السودان قبل نحو ثلاثة عُقود على مشاركة الفئات الأكثر احتياجاً وهشاشةً فرحة العيد من خلال تنفيذها لمشروع الأضاحي بصورةٍ منتظمةٍ. ونوه إلى أنّ تنفيذ المشروع خلال الأيام الماضية تمّ بولايات الجزيرة، كسلا، البحر الأحمر، نهر النيل، والولاية الشمالية حيث تمّ توزيع لُحوم الأضاحي للمتأثرين من القتال في الخرطوم الذين نزحوا لعدد من الولايات، وذلك بدعمٍ كريمٍ من أهل الخير في قطر. إلى ذلك، أعرب عددٌ من المستفيدين من الفئات المُستهدفة عن شكرِهم وتقديرهم لأهل الخير في دولةِ قطر الّذين أدخلوا السُّرور إلى قلوبهم بتنفيذ مشروع الأضاحي في ظل أوضاعٍ اقتصادية صعبة تُعاني منها الكثير من الأسر بسبب الحرب.

وقالت الاستاذة آمنة عبد القادر، أمين عام مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية البحر الأحمر إنهم يتقدّمُون بالشكرِ الجزيل لقطر الخيريّة التي أسعدت أصحاب الإعاقات المُختلفة بالولاية بتوزيعها للحوم الأضاحي في ثاني أيام العيد.

سكاي نيوز

وكاله سونا