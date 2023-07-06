سحب الثقة من ناظر دارفلاتة وعزله





اصدر تجمع قيادات تلس الكبرى وشباب دارفلاتة بتلس بيانا اعلنت فيه سحب الثقة من عقيد شرطة محمدالفاتح السماني من كونه ناظر لدارفلاتة بتلس وعزله من منصبه ووتكليف الدكتورة زينب على أحمد ناظرة لعموم قبيلة الفلاتة بالسودان وفيما يلي تورد سونا نص البيان:- بسم الله الرحمن الرحيم بيان هام تجمع قيادات تلس الكبرى قيادات وشباب دارفلاتة بتلس عزل المتمرد عقيد شرطة محمدالفاتح من نظارة الفلاتة وتكليف دكتورة زينب على أحمد ناظر ة لعموم قبيلة الفلاتة بالسودان

سحب تجمع قيادات تلس الكبرى الثقة من عقيد شرطة محمدالفاتح السماني من كونه ناظر لدارفلاتة بتلس بعد البيان المأجور الذي نشر باسمهم كممثلين للإدارة الأهلية بجنوب دارفور وارغامهم بدعم الدعم السريع فى حربه ضد القوات المسلحة والاجهزة الأمنية بالدولة. وقد أكد تجمع قيادات تلس الكبرى بأن الناظر السابق محمد الفاتح والعمد الذين ادوا ولاء القسم للدعم السريع لقد ارتكبوا جرائم حرب بضلوعهم فى تجنيد القصر والشباب من ابناءالفلاتة فى صفوف الدعم السريع وان عدد القتلى بين هؤلاء الشباب أصبح كبيرا جدا و ستتم محاسبتهم هم والدعم السريع الذين ادخلوا شباب المنطقة في هذا الموت الجماعي. وعليه فقد تم عزل محمد الفاتح مع الاحتفاظ بحق القبض عليه كمتمرد خالف قوانين العمل المهني والشرطي كضابط نظامي وناظر قبيلة باتخاذه لهذا القرار الطائش وهذا يؤكد مدى عدم نضوجة وبلوغة سن التكليف بقيادة القبيلة وعدم اداركه بهيبة الدولة وقواتها المسلحة وقد باع القبيلة بثمن بخس وبعد مداولة تم تكليف دكتورة زينب على أحمد البشرك ناظرة لعموم الفلاتة بالسودان والوكيل الطاهر ادريس وكيلا لها وهذا بيان كافة ابناءالفلاتة بالسودان والخارج.

سكاي نيوز

وكاله سونا