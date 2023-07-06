وزير الخارجية يلتقي نائب نظيره السعودي





أكد السيد وزير الخارجية المكلف، السفير علي الصادق علي،على هامش مشاركته في الإجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز بالعاصمة الاذرية باكو.. ولقائه نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، أكد الجانبان على متانة العلاقات بين البلدين وأهمية تعزيزها بما يخدم مصالح شعبي الدولتين.. واستعرض السيد الوزير أبرز تطورات الأوضاع بالبلاد على خلفية الجرائم والانتهاكات التي ظلت ترتكبها ميليشيا الدعم السريع المتمردة بحق المواطنين والممتلكات العامة وحتى البعثات الدبلوماسية، فضلاً عن انتهاكها لكافة الهدن و الاتفاقات الإنسانية التي تم التوقيع عليها في وقت سابق عبر منبر جدة. من جانبه شدد نائب وزير الخارجية السعودي على دعم المملكة للسودان خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها، مؤكداً على مواصلة الجهود الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع والسماح لإيصال المساعدات الانسانية للمتاثرين.

سكاي نيوز

وكاله سونا