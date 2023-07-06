وزير المالية ينعي الأستاذة آمنة أبّكر عبدالرسول وكيلة المالية السابقة





ينعي السيد وزير المالية و التخطيط الإقتصادي د.جبريل ابراهيم محمد بمزيد من الحزن والأسى الأستاذة آمنة أبكر عبدالرسول وكيلة المالية السابقة التي انتقلت إلي رحمة الله تعالى أمس الأربعاء الخامس من يوليو ٢٠٢٣ و يخص بالتعزية زوج المرحومة الأستاذ أزهري إدريس بخيت المدير العام السابق للوزارة و أسرته الكريمة ، كما تمتد التعزية لجميع العاملين بوزارة المالية و أقارب المرحومة و معارفها و نسأل الله أن يسكنها فسيح جناته مع الصديقين و الشهداء و أن يلهم ذويها الصبر و السلوان .

سكاي نيوز

وكاله سونا