والي الخرطوم يشيد بدعم الهلال الاحمر فرع الخرطوم المتأثرين بالحرب





وصف والي الخرطوم المُكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة ما يقوم به الهلال الأحمر السوداني فرع الخرطرم في ظل الحرب انه مجهود مقدر يتجاوز كل الصعاب التي تحول دون تقديم العون للمواطنين واعتبر ذلك خطوة مشجعة لبقية المنظمات الاجنية والوطنية لاتخاذ خطوة مماثلة خاصة في المناطق الآمنة التي تقاصر عنها العون الانساني حتى الآن وكان جمال حسن محمد مدير إدارة الطواريء بالهلال الأحمر السوداني فرع ولاية الخرطوم قد نشر بالصور الدعم الذي قدمه الهلال الاحمر لمواطني ولاية الخرطوم لعدد ١٣٣٥٠ أسرة وتهدف الخطة للوصول الى 120‪ الف أسرة خلال هذا الشهر وتستهدف نفس العدد خلال الشهر القادم وتم توزيع ٥٠٠ طنا من المواد الغذائية بالحارة ٢١ شرق و الحارة ٢١ غرب وحدة الامير يوسف فيما سيتم توزيع ١١٢٥ طنا مواد غذائية بمحلية جبل اولياء بمربعات ٤ ٦ ٧ ٨ دار السلام و منطقة الحلة الجديدة و العباسية و الدويحية و البجا عبد الهادي كما تم توزيع ٦٥٠ طنا بالريف الشمالي لكرري لمناطق الحوشاب و الكوداب و السروراب والنوبة و الجزيرة اسلانج وحصلت كل أسرة على سلة تتكون من ذرة ٧٥ كيلو جرام . عدس ١٢.٥ كيلو جرام، زيت ٢ كيلو جرام ملح ٠.٣٧ من الكيلو. وقال جمال أنه رغم صعوبة التحرك في ظل الحرب غير ان الهلال عازم على تغطية أوسع نطاق داخل ولاية الخرطوم

سكاي نيوز

وكاله سونا