تكليف مدير لدار بشائر





أصدر الأستاذ صديق حسن فريني مدير عام وزارة التنمية الإجتماعية ولاية الخرطوم والوزير المكلف قرارا اداريا يقضي بتكليف الدكتورة مريم احمد محمد شرف مديرا لدار بشائر اعتبارا من الثامن من يوليو ٢٠٢٣م علي ان تستمر بشغل المهام المكلفة بها بمحلية كرري وعلى الإدارة العامة للرعاية الإجتماعية بالمحلية اتخاذ الترتيبات اللازمة لإنفاذ القرار .

وأكد سيادته ان إتخاذ القرار نظرا لدقة الأوضاع الأمنية بالخرطوم وسعيا لتقديم أيسر الخدمات للنزيلات فضلا عن تعزر التواجد المستمر لإدارة بشائر في الأيام الماضية .

جدير بالذكر أنه تم نقل نزيلات البشائر للمنارة عقب الأحداث الأخيرة ووقوع اصابات بسيطة بينهن تم علاج المصابات بالمستشفي.

سكاي نيوز

وكاله سونا