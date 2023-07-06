الخارجية السعودية تؤكد مواصلة الجهود لتهدئة الأوضاع في السودان





على هامش مشاركته في الإجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز بالعاصمة الاذرية باكو، التقي السيد وزير الخارجية المكلف، السفير على الصادق علي، بنائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، حيثُ أكد الجانبان على متانة العلاقات بين البلدين وأهمية تعزيزها بما يخدم مصالح شعبي الدولتين.

استعرض السيد الوزير أبرز تطورات الأوضاع بالبلاد على خلفية الجرائم والانتهاكات التي ظلت ترتكبها ميليشيا الدعم السريع المتمردة بحق المواطنين والممتلكات العامة وحتى البعثات الدبلوماسية، فضلاً انتهاكها لكافة الهدن و الاتفاقات الإنسانية التي تم التوقيع عليها في وقت سابق عبر منبر جدة. من جانبه شدد نائب وزير الخارجية السعودي على دعم المملكة للسودان خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها، مؤكداً على مواصلة الجهود الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع والسماح لإيصال المساعدات الانسانية للمتاثرين.

سكاي نيوز

وكاله سونا