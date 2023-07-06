وزير الخارجية يلتقي بوزير الخارجية اليوغندي





التقى السيد وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق علي، بوزير الخارجية اليوغندي، اودونغو جيجي أبوبكر جاء ذلك على هامش مشاركته في الإجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز بالعاصمة الأذربيجانية باكو حيثُ استعرض الجانبان العلاقات الاخوية بين البلدين وسبل الدفع بها إلى آفاق أرحب.

اشار السيد الوزير خلال اللقاء الى استمرار المليشيا المتمردة في جرائمها بحق المواطنين والمرافق العامة والخاصة ومقار البعثات الدبلوماسية. وفي السياق، أعرب سيادته عن ترحيب الحكومة السودانية بالمبادرات الافريقية الرامية لإيجاد حل للازمة السودانية شريطة ان التشاور في ذلك مع السودان. كما جدد في هذا الصدد اعتراض الحكومة السودانية على رئاسة كينيا للجنة الإيقاد الرباعية، مشيراً الى ان نيروبي تسترشد في التعاطي مع الشأن السوداني بالمبادرات الدولية، الامر الذي لايخدم مبدأ الحلول الافريقية للمشاكل الافريقية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية اليوغندي على دعم الرئيس يوري موسيفيني، لمساعي حل الأزمة السودانية داخل البيت الأفريقي وعدم فرض اي أجندة دون التشاور مع القيادة في السودان، كما تمنى عودة الأمور إلى نصابها في أقرب الاجال وان ينعم الشعب السوداني بالامن والاستقرار.

سكاي نيوز

وكاله سونا