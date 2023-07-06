السودان وايران يؤكدان على أهمية عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما.





التقي السيد وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق علي،على هامش مشاركته في الإجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز بالعاصمة الأذربيجانية باكو بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حيثُ عبر السيد الوزير عن تقديره على المساعدات الإنسانية التي قدمها الهلال الأحمر الإيراني للسودان خلال الأزمة الراهنة.

كما قدم سيادته التهنئة لنظيره الإيراني باعادة العلاقات الدبلوماسية لبلاده مع المملكة العربية السعودية، الأمر الذي من شأنه ان يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم الإسلامي. واستعرض السيد الوزير خلال اللقاء تطورات الأحداث الداخلية في السودان مؤكداً ان القوات المسلحة قادرة على حسم التمرد في مدى زمني قصير إلا ان ما يؤخر الحسم العسكري حالياً هو تواجد المتمردين داخل المرافق الحكومية ومنازل المواطنين، وأن الجيش السوداني لايرغب في انتهاج سياسة الأرض المحروقة بالعاصمة بهدم كافة المباني التي يختبئون فيها. بدوره أعرب الوزير الإيراني عن عميق اسفه لما آلت اليه الأوضاع في السودان، مشدداً على أن الحكومة الإيرانية تعتبر ان ما يحدث في البلاد شاناً داخلياً وان الحل يجب أن يكون سودانياً دون أية تدخلات خارجية. وأضاف ان السودان ظل تاريخيا يضطلع بدور محوري في دعم قضايا العالم الإسلامي، متمنيا عودة الاستقرار لبلادنا في أقرب وقت ممكن الي ذلك ، تباحث الطرفان في شان إعادة العلاقات بين البلدين في أقرب الآجال ، بما يعود بالمنفعة للبلدين. كما تم التأكيد من الجانبين على أهمية ان تعود العلاقات السودانية الإيرانية الي سابق عهدها بما يُمكن البلدين من الاستفادة من فرص التعاون المشترك في شتى المجالات.

سكاي نيوز

وكاله سونا