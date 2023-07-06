بادى يؤكد أهمية مبادرات دعم الإستقرار والتعايش السلمي بالإقليم .





أكد الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم على الدور المتعاظم لكافة المبادرات الرامية لدعم الإستقرار والتعايش السلمي وتعزيز وتمتين النسيج الإجتماعي بالإقليم . جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم الفريق شرطة موسى محمد محمود المدير الأسبق لشرطة الإقليم وذلك بحضور اللواء شرطة حقوقي طارق علي طه مدير الشرطة الموحدة بالإقليم حيث تناول اللقاء أهداف زيارة الفريق شرطة موسى محمد محمود للإقليم في مقدمتها الإعداد لتنظيم حزمة من حلقات النقاش حول قضايا السلام والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع بالإقليم .

وأوضح الفريق شرطة موسى محمد محمود أن لقاء الحاكم تناول مجمل الترتيبات المتعلقة بتنفيذ عدد من البرامج الإجتماعية الرامية لدعم الإستقرار في ربوع الإقليم ، وأعلن إستعداده للمساهمة في تنظيم حزمة من حلقات النقاش التي تسهم في تبادل الخبرات والتجارب في مجال علوم الإجتماع توطئةً للمساهمة في إيجاد الحلول الجذرية لتحديات التعايش السلمي عبر الحوار بين كافة قيادات ومكونات المجتمع بالإقليم .

سكاي نيوز

وكاله سونا