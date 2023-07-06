اعلان التعبئة العامة والاستنفار بولاية كسلا





اصدر والي كسلا المكلف الاستاذ خوجلي قرارا بتشكيل لجنة عليا للتعبئة العامة والاستنفار برئاسته وامين عام الحكومة المكلف رئيسا مناوبا وقائد الفرقة 11 مشاة عضوا ومقررا بالاضافة الي عضوية اخرين.

وحدد القرار الذي أصدره الوالي استنادا على نداء القائد العام للقوات المسلحة باعلان التعبئة العامة والاستنفار و حدد القرار مهام اللجنة في حشد الجهد الشعبي والرسمي لدعم القوات المسلحة وجمع التبرعات العينية والنقدية بالاضافة الي التعبئة والاستنفار والحشد الشعبي ووضع خطة اعلامية توعوية لدعم القوات المسلحة كما طالب القرار المديرين التنفيذيين للمحليات بتشكيل لجان للاستنفار والدعم في محلياتهم وان تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا.

سكاي نيوز

وكاله سونا