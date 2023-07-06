بادي يحث على المصالحات وتحديد حرمات القرى باقليم النيل الازرق





بحث الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق لدى لقائه بمكتبه اليوم الناظر عالم مون جابر والأستاذ الزين يوسف الزين مستشاري الحاكم لشئون المصالحات المجتمعية والرعاة والرحل والمزارعين القضايا ذات الصلة بالمصالحات المجتمعية وفتح المسارات وتحديد حرمات القرى و الترتيبات الإدارية الخاصة بمسيرة الأداء بإستشارتي المصالحات المجتمعية والرعاة والرحل والمزارعين .

وأوضح عالم مون جابر أن الحاكم أكد حرص حكومة الإقليم على توفير الظروف الملائمة لتمكين الإستشاريات من القيام بدورها على الوجه الأكمل , ووجه النداء لحاملي السلاح الى ضرورة الإستجابة لنداء الوطن وتفويت الفرصة على الأعداء والمتربصين بأمن وإستقرار الإقليم والبلاد عامة . وابان الأستاذ الزين يوسف الزين أن اللقاء تناول قضايا المزارعين والرعاة والرحل بصورة عامة ودعم قضايا الموسم الزراعي الحالي , مبيناً أن الحاكم وجه بضرورة الإهتمام بتحديد حرمات القرى بمناطق الإنتاج على مستوى المحافظات بالإقليم .

سكاي نيوز

وكاله سونا