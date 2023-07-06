اطلاق اسم والي كسلا علي احد جسور القاش





اكد والي كسلا المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله بان اعمال الحماية وترويض القاش ستظل من اولي الاولويات لدى حكومة الولاية بالاضافة للعمل على ازالة (الغبن) والتهميش الذي ظل يتعرض له مواطنو القاش طوال الفترات السابقة.

وقال لدي زيارته التفقدية للاعمال الجارية بجسري الحماية (الصعايدة ومورس ) ذلك برفقة وزيري البنية التحتية والتنمية العمرانية رئيس اللجنة العليا لطوارئ الخريف ووزير الانتاج والموارد الاقتصادية الي جانب اعضاء لجنة طوارئ الخريف ومديري وحدة الترويض ومشروع القاش الزراعي وناظر عموم قبائل الهدندوة ــ قال ان كل مايهم القاش والمواطن سيجد الالتفاتة الصادقة الاهتمام والعمل علي توفير الخدمات وصولا الى شرق سودان ينعم اهله بالمشاركة في السلطة واتخاذ القرار والتصدي لقضاياهم.

واشاد الوالي بالجهود التي بذلت في اطار ترويض القاش وعبر عن تقديره لمواطني القاش لاطلاق اسم الوالي(خوجلي) علي جسر الصعايدة تقديرا للجهود التي بذلت لمعالجة امر الكسورات بالجسر الذي ظل يهدد عددا كبيرا من قرى القاش سنويا جراء تدفقات المياه كما اشاد الوالي بانخراط المهندسين القادمين من الخرطوم لظروف الحرب في اعمال الترويض.

من جانبه طمأن وزير الانتاج والموارد الاقتصادية المزارعين وسكان القاش بالسيطرة علي المياه بقفل الكسورات بجسري الصعايدة ومورس خلافا للاعوام الماضية.

وقدم شكره لماتم من عمل وللسيد وزير المالية الاتحادي ومساهمته المقدرة بتوفير عدد(30) الف جالون جازولين واعطاء امر القاش الاولوية.

واشاد ناظر الهدندوة بجهود حكومة الولاية والمركز هذا الموسم تجاه القاش واشار الي التزام رئيس مجلس السيادة الانتقالي بتوفير عدد(2) الية ومواد بترولية لصالح اعمال الترويض الا ان ظروف الحرب حالت دون ذلك وثمن ترك ايضا جهود وزراء حكومة الولاية ولجنة الطوارئ والمهتمين بامر القاش في تنفيذ الاعمال موضحا بانه تم تكوين لجنة من روابط المزارعين فيما يختص بسداد الرسوم ونوه في هذا الصدد الي المبلغ المقدم من بنك النيل(سلفيه) لصيانة الاليات والقيام بالتحضيرات الداخلية داعيا الي تفاعل المزارعين مع مايتم من عمل كبير في القاش هذا الموسم لخلق الاستقرار والمستقبل للمشروع.

من جانبه استعرض مدير وحدة ترويض القاش المكلف المهندس ضياء الدين مامون صديق حجم العمل الذي تم في الموسم الحالي بمساهمة من حكومة الولاية والتي شملت اعمال جسر الصعايدة بطول 600 مترا وتقويته باللبش البلدية وانشاء عراضات لحماية مناطق المشاريع الزراعية والمدن والقرى علي طول مجرى القاش فضلا عن تطهير الترع والتفاتيش بالمشروع.

سكاي نيوز

وكاله سونا