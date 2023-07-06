تقدم زراعة محاصيل العروة الصيفية وإستقرار الري بمشروع الجزيرة





وقف المهندس إبراهيم مصطفى علي مدير الإدارة الزراعيه بمشروع الجزيرة صباح اليوم على زراعة وري محاصيل العروة الصيفية في عدد من التفاتيش شملت تفتيش حمدنالله بقسم المكاشفي والكريمت والجديد والطائف بقسم المنسي وتفاتيش بيضا ومهيلة والنالة بقسم التحاميد والتي تقع في دائرة ري أقسام شرق وغرب المناقل برفقة المهندس قسم الله خلف الله مدير عام عمليات الري بوزارة الري والموارد المائية والمسئولين بالإدارة الزراعية ومهندسي الري وقيادات المزارعين ..

حيث كشفت الجوله التقدم في زراعة وري محاصيل العروة الصيفية بفضل الإلتزام بالمواقيت الموصي بها والإستقرار في مناسيب مياه الري ..

هذا وقد تم خلال الجولة بحث المشاكل التي تواجه مصارف مياه الري بالتركيز على مصارف المنسي والفخاخير والجاموسي والشوال حيث تقرر الدفع بآليات حفر لإزالة الإختناقات تحسباً لفصل الخريف .. إلى ذلك وقف الوفد على قناطر الري بالكيلو 11 و14 حيث تبين حاجتهما لتقويه الجسور على جانبي المواجر كما وقف الوفد علي قنطرة 17 و19 الفخاخير والتي تحتاج لمنظمات مائية لتوزيع المياه بصوره عادلة وزيادة المناسيب وإزالة الحشائش لملء أواخر الترع بالمياه بالتفاتيش الطرفية بقسم التحاميد ..

من جانبها أعلنت إدارة مشروع الجزيره إلتزامها بتأمين المواد البترولية لآليات الحفر لمعالجة الإختناقات .. على صعيد آخر عقد الوفد إجتماعاً موسعاً مع قيادات المزارعين بقرية الدويرة بتفتيش بيضا .. من جانبه عبر مدير الإدارة الزراعية بإستقرار مناسيب الري بأقسام شرق وغرب المناقل داعياً المزارعين لضروره الحفاظ على منشآت الري وعدم التعدي عليها مؤكداً إستعداد إدارته على معالجة كل المشاكل التي تواجه سير الأداء ..

فيما أكد مدير عمليات الري أن هذا الموسم يعتبر إستثنائيا في ظل التحديات التي تواجه البلاد معلناً تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لمعالجة مشاكل الري ..

وأعرب المزارعون عن شكرهم وتقديرهم لزيارة وفد إدارة مشروع الجزيرة والري لتفقد الموقف الزراعي باقسام المناقل ومناسيب الري والمعوقات مؤكدين إستعدادهم لإنجاح الموسم الزراعي مع ضروره الحفاظ على إستقرار المناسيب وتذليل كافة المعوقات التي تعرقل سير الأداء خاصه في الري ..

سكاي نيوز

وكاله سونا