بدء العمليات الزراعية بالقضارف لمحصولى السمسم والفول السودانى





بدأت بولاية القضارف العمليات الزراعية والفلاحية لمحصولى السمسم والفول السودانى بالمنطقة الزراعية الجنوبية بعد أن شهدت مناطق متفرقة من ولاية القضارف امطار غزيرة سجلت أعلى منطقة زراعية (١١٠) ملم .

وأوضح المهندس عمر أحمد محمد البشير مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية فى تصريح أن وزارته بدأت مبكرا فى الاعداد للموسم الزراعى من خلال مكافحة الآفات وتدريب الكوادر الهندسية وتوزيعها على المناطق الزراعية المختلفة وقوفا مع المزارعين فى نقل التقانة والإرشاد

وجدد المدير العام لوزارة الانتاج بولاية القضارف التزام حكومة القضارف بزراعة سبعة ملايين فدانا بالتركيز على زراعة محاصيل الامن الغذائي من الذرة فى مساحة (٤.٥) مليون فدانا وزراعة مساحة (٥٠٠) الف فدانا دخن وتخصيص مليون فدانا سمسم ومليون فدان لزهرة الشمس والقطن المطرى وحب التسالى

كما أشار المهندس عمر أحمد محمد البشير مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية القضارف إلى أن البنك الزراعى قد بدأ فعليا فى تمويل المزارعين بالجازولين مشيراً إلى أن وزارته قد حددت احتياجات الجازولين للموسم الزراعى بحوالي(٢٢) مليون جالونا لكافة المراحل الزراعية وأكد توفر الجازولين وانسيابه لكافة المناطق الزراعية بالقضارف

سكاي نيوز

وكاله سونا