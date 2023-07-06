ختام الحملة القومية لمكافحة الجراد بأنواعه المختلفة بالولاية الشمالية





والتي نفذت خلال الفترة من السابع من شهر يونيو وحتي الثالث والعشرين منه وغطت جميع محليات الولاية السبع.

وأكدت مدير إدارة الوقاية النباتات بالولاية الشمالية المهندس ربيعة فؤاد عبده أن الحملة جاءت أثر البلاغات التي وصلت لادارة وقاية النباتات من المزارعين بالمشاريع الزراعية الكبيرة والمترات الصغيرة بوجود أسراب الجراد بمحليات الولاية المختلفة وأشارت الي أن آفة الجراد الصحراوي والانواع الاخرى تعتبر من الافات المدمرة للمحاصيل الزراعية بأنواعها المختلفة سوى كانت بستانية أو حقلية لذا توليها الادارة الاهتمام المتعاظم وتضعها في سلم أولوياتها.

وأضافت في تصريح أن الحملة حققت نتائج طيبة بالرغم من بعض التحديات التي واجهتها من بينها عدم وجود وسائل الحركة وكميات المبيدات الكافية وقالت إن جملة المساحة التي تمت المعاملة فيها بلغت ٥٠٠ هكتارا بأستخدام نوعين من المبيدات المركزة وهما سبير الفاب ملاثيون ٩٦% ومبيد المافريك ٥٠% فيما بلغت جملة المساحة الممسوحة ٧٠٠ هكتارا مؤكدة أن عمليات المسح الميداني لمحليات الولاية ستنطلق بعد غد السبت بعد وصول أتيام الادارة العامة لوقاية النباتات الاتحادية من مدينة بورتسودان للولاية الشمالية مشيرة إلى أن الهدف من إجراء المسح هو التأكد من نتائج الحملة علي أرض الواقع ومعرفة أن أسراب الجراد مازالت موجودة أم تمت الابادة الكاملة لها وأعلنت مدير إدارة وقاية النباتات بالشمالية عن إنطلاق الحملة القومية لمكافحة ذبابة الفاكهة في أشجار المانجو بمحليتي البرقيق والدبة خلال الأيام القادمة بعد أن تم تغطية محليات دنقلا ومروي والقولد مؤخرا وأشادت في تصريحها بجهود والي الولاية الشمالية والمدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية ومدير مركز أبحاث الجراد بالسودان ودورهم الكبير في إنجاح الحملة القومية لمكافحة الجراد كما أثنت علي تعاون وتجاوب إدارات الزراعة والوقاية والمزارعين بالمحليات مع أتيام الحملة حتي حققت النتائج المرجوة

سكاي نيوز

وكاله سونا