والي الجزيرة يعلن فتح معسكرات التجنيد استجابة لنداء القائد العام





اعلن الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف لدى مخاطبته صباح اليوم بالقاعة الدولية بجامعة الجزيرة اللقاء الحاشد لنصرة القوات المسلحة الذي نظمته الهيئة الشعبية لدعم القوات المسلحة واللجنة العليا للإستنفار والتعبئة بولاية الجزيرة لنصرة القوات المسلحة والذي جاء تحت شعار: (واجب الأوطان داعينا) فتح معسكرات التجنيد إستجابة لنداء القائد الأعلى للقوات المسلحة للشباب وكل من يستطيع مشاركة القوات المسلحة في شرف الدفاع عن الوطن وفتح باب التبرعات لدعم ونصرة القوات المسلحة .

من جانبه عبر اللواء الركن أحمد الطيب عمر قائد الفرقة الأولى مشاة عن فخره وإعزازه بمخاطبة هذا اللقاء الذي جاء ملبيا لنداء الوطن والقائد العام للقوات المسلحة وأكد أن دعوة القائد العام شرف لكل مواطن للدفاع عن الوطن وقال إن ولاية الجزيرة ظلت على الدوام تتقدم الصفوف لدعم وإسناد القوات المسلحة وهي تدافع عن عزة وكرامة الوطن.

مجدداً إستعداد القوات المسلحة تجهيز كل القادرين على حمل السلاح وحيا مجاهدات مواطني الولاية في تسيير القوافل لإسناد القوات المسلحة. فيما أكد الاستاذ مصطفى دفع الله أمين عام حكومة الولاية أن مبادرة الهيئة الشعبية لدعم القوات المسلحة جاءت إستجابة لنداء القائد الأعلى للقوات المسلحة بدون انتماءات حزبية أو جهوية وقال الآن (الحصة وطن) مناشداً كل من يستطيع حمل السلاح الإنخراط في معسكرات التدريب لحماية الوطن والولاية وحيا القوات المسلحة. وأوضح الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك وزير المالية والإقتصاد والقوى العاملة رئيس اللجنة العليا للإستنفار أن الولاية في حالة إستنفار وأشاد بالجهود الشعبية والرسمية في دعم القوات المسلحة وإستضافة الوافدين وأعلن عن ترتيبات لإستقبال التبرعات العينية والنقدية .. وأعلن الأستاذ صديق التوم الجاك رئيس الهيئة الشعبية لدعم القوات المسلحة عن تجهيز 20 ألف مقاتل لإسناد القوات المسلحة داعياً رجال المال والأعمال للتبرع ودعم معسكرات التجنيد. وقال الشيخ محمد كريم عضو هيئة علماء السودان إن الحرب ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة دفاع عن الوطن والشرف معدداً ممارسات المليشيا المتمردة في ترويع المواطنين وطردهم من منازلهم ونهب الأموال.

وأعلن ممثل العاملين بالولاية عن تخصيص دور الحركة النقابية للهيئه الشعبية لنصرة القوات المسلحة مؤكداً وقوف العاملين بالولاية في صف واحد مع القوات المسلحة. الجدير بالذكر أن التبرعات المالية لنصرة القوات المسلحة تجاوزت 25 مليون جنيه إضافة لعدد 1300 جوال قمح وكميات مقدرة من الذرة.

سكاي نيوز

وكاله سونا