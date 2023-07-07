لجنة مقاومة شمبات: علي مين تحلقوا دقون كان انخلقتوا جداد





علي مين تحلقوا دقون

كان انخلقتوا جداد

الشعب كله عيون

والامة بالمرصاد

واللي ضميره بخون

ما امنوه بلاد

عندما يكون الغطاء شفافاً فهو يكشف اكثر من انه يستر عورة، وللسودانيين قولاً مأثوراً مفاده “المتغطي بغير الله عريان” .

شعبنا الحصيف

في محاولة جديدة لاختطاف اصوات الجماهير وسرقة صوت الشعب طالعنا تحرك لقوي الحرية والتغيير اتسم بالسذاجة التقي قادتها بالرئيس اليوغندي يوري موسفيني في محاولة مكوكية لهندسة مجريات الحرب والسيطرة علي ما بعدها من سيناريوهات .

ان هذه النخب كعادتها فضلت الخنوع لتدخلات الدول الداعمة لهذه الميليشيا فضلاً عن البحث عن حل للازمة داخلياً او حتي دعم مجموع مجهودات الوساطة القائمة اصلاً علي علاتها.

هذا اللقاء يعري هذه القوي من اي إدعاء في أنها محايدة او غير داعمة للحرب. فليس من الطبيعي ان تلجاء للدول التي تغض الطرف عن الدعم الموجه للمليشيات الدعم السريع وتدعي في نفس الوقت الحياد والرغبة في انهاء الحرب.

تواصل قوي الحرية والتغيير الحفر في الوحل لدعم مواقفها المهتزة مسبقاً والتي اصبحت لا تشكل الا راي كتلة محدودة لا تتخطي الاصابع من نخب فارقت منذ زمن طويل قوي الثورة الحية.

نحن في لجنة مقاومة امتداد شمبات نبريء انفسنا من أي مباحثات مكوكية نخبوية تقوم بها هذه الكتلة

ونؤكد علي ان اي تفاوضات او حلول تعيدنا لنفس المربع الذي أدي لنشوب هذه الحرب لا يمثلنا.

وان الوصول لمتطلبات ثورة ديسمبر وتحقيق الحرية والسلام والعدالة والدولة المدنية لن يتم بايادي خارجية وقطعاً لن يتحقق علي ايدي ميلشيات تلطخت اياديها بدماء هذا الشعب ابناءه وبناته وثواره تحت سمع وبصر النخب السياسية وجنرالات المال والأعمال.

نؤكد ان وقت الاختطاف والتسلق قد ولي ووقت التعامل بعفوية قد انتهي وان الفترة القادمة لن يكون هناك موطئ قدم للكيزان وأحزاب الخراب وحركات الغدر بل سيكون الحكم للشعب عبر مجلس تشريعي ثوري شعبي .

كما نؤكد اننا لن نسمح بوجود مليشيات الجنجويد الإرهابية (الدعم السريع) ولا اي ميليشيات اخري بعد الآن علي أرض السودان الطاهرة وسيكون السلاح بايدي قوات الشعب المسلحة والقوات النظامية فقط.

فلسنا علي استعداد ان يضوق شعبنا الويلات من جديد عبر تجريب المجرب وقلناها من قبل وسنرددها حتي يعي من في اذنه صمم #قوات_مسلحة_بس_والدعم_بسقط_بس

عاشت المقاومة خنجراً مسموماً في صدر الطغاة والجنرالات والنخب

#اي_كوز_ندوسو_دوس

#الدعم_السريع_يستبيح_بيوتنا

#قوات_مسلحة_بس_والدعم_بسقط_بس

6| يوليو |2023م

إعلام لجنة مقاومة إمتداد شمبات الأراضي