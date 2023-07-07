بيان وتوضيح من تجمع شباب محلية القولد





بسم الله الرحمن الرحيم

*توضيح من تجمع شباب محلية القولد*

قال تعالى:

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ” التوبة (38)

“لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ” التوبة (47)

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ” الحجرات (6)

جماهير الشعب السوداني

السلام عليكم و رحمة الله،

نخاطبكم في هذا الوقت العصيب الذي يتألم فيه الوطن من فقدان نفر كريم من أبنائه الأبرياء وما تتعرض له الأحياء من نهب وسلب لممتلكاتهم وما وقع على وحدته الاجتماعية من بغضاء وبات يهدد وحدة السودان و بقاء كيانه. إنه وقت صار تكالب الأعداء عليه في ازدياد أكثر من ذي قبل طمعا في خيراته و موارده و هو ما عليه من ظروف أمنية و اقتصادية و سياسية بحاجة إلى بذل الجهد و الطاقة ولزوم الحكمة و الرأي السديد حتى يتهيأ للبلاد مخرج كريم مما هي فيه الآن. نخاطبكم وبلادنا تتعرض لمحنة عظمية تحتاج منا أن نقف موقفا أخلاقياً قبل النظر إلى المصالح الضيقة انطلاقا من المبدأ الأخلاقي والتاريخي الذي درج عليه الآباء والأجداد في هذهِ المحلية حيث ساروا على نهج الفضيلة والدعوة إلى الخير والتسامح وقبول الآخر

الشعب السوداني الأبي:

تفاجأنا يوم الثلاثاء الموافق ٤/يوليو ٢٠٢٣م نحن تجمع شباب محلية القولد بظهور بيان باسم شباب القولد يتحدث عن رفض شباب المنطقة نداء استنفار القائد العام للقوات المسلحة نؤكد نحن تجمع شباب محلية القولد :

– أن كل ما ورد وتم ذكره في بيانهم غير الوطني لا يمثل شباب محلية القولد، ونعتبره تصرفا من قبل الاحزاب الموالية للقوات المتمردة وهو موقف يناقض تماما الموقف التاريخي لشباب وابناء محلية القولد الذين عرفوا بالشجاعة والصبر والانتماء القومي والوطني في حل المشكلات في أوقات الضيق و الكرب ودونكم شهداء المنطقة واخرهم وليس اخبرهم *الشهيد/ محمد الفضل عبدالواحد* الذي لبى نداء الدفاع عن الوطن منذ اول يوم وقبل نداء الاستنفار من قبل القائد العام للقوات المسلحة.

– نؤكد بأن القوات المسلحة السودانية هي المؤسسة العسكرية الوطنية الشرعية في البلاد والمعنية بحمايتها.

– نحن نرفض الزج باسم شباب محلية القولد في أي عمل عدائي ضد الدولة والقوات المسلحة السودانية وضد مقدرات الشعب ونؤكد وقوفنا التام ودعمنا الكامل لمؤسسات الدولة الرسمية والدستورية.

– إن المطالبة بالحرية والعدالة والحكم المدني لا تعني قتل الأبرياء واغتصاب النساء ونهب ممتلكات المواطنين وطردهم من منازلهم.

ختاما نسأل الله أن يحفظ السودان وأهله.

*تجمع شباب محلية القولد*

٥/يوليو ٢٠٢٣م