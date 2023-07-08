وصول الفوج الثاني والثالث من الحجاج السودانيين مطار بورتسودان ٠





وصل فجر امس الجمعة الفوج الثاني والثالث من الحجاج السودانين جوا عبر مطار بورتسودان على متن خطوط النقل الجوي{٢٧٩}حاجا وحاجة منهم على بدر للطيران (155) حاجا وحاجة وعلى تاركو للطيران ( 124) حاجا وحاجة .

وتم استقبال الافواج باشراف فريق الحجر الصحي بقيادة دكتور احمد درير مدير الحجر الصحي قطاع البحر الاحمر بحضور فيصل احمد ود٠ حسب النبي ابراهيم و علي محمد نور منيناي و طاهر عثمان وعدد من اعضأء اللجنة بجانب ادارة مطار بورتسودان والجوازات والجمارك والاجهزة الامنية

وكانت قد اكملت السلطات الصحية ممثلة في الحجر الصحي وطواريء وزارة الصحة كافة الاجراءات الصحية الى جانب اكمال الاجراءات الادارية والهجرية والترتيبات من الادارة بمطار بورتسودان والجمارك والجوازات والاجهزة الامنية وشركات النقل الجوي وادارة عمليات الحج ، حيث اكتملت كافة الاجراءات لكل الحجاج القادمين وقامت السلطات الصحية من الحجر الصحي وفريق التدخل السريع بالطواريء بمراجعة جميع الحجاج القادمين ولم تظهر اية حالات اشتباة مرضي بين الحجاج ٠ و يتواصل استقبال الافواج ومن المتوقع وصول الفوجين الرابع والخامس جوا فجر يوم غد عبر طيران بدر وتاركو ٠

سكاي نيوز

وكاله سونا