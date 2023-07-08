وصول اول أفواج حجاج النيل الابيض الي مطار بورتسودان





وصلت إلى مطار بورتسودان الدولي صباح اليوم اول ثلاثة أفواج من حجاج ولاية النيل الأبيض قادمه من مطار الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة وتضم الأفواج ١٤٥ حاجا ، وقال الدكتور فتحي مهدي احمد امين أمانة الحج والعمرة بولاية النيل الابيض رئيس بعثة الحج لعام ١٤٤٤هجريه في تصريح لـ ( سونا ) ان ثلاثة أفواج عبر الطيران وصلت إلى مطار بورتسودان ومنها إلى ولاية النيل الأبيض وسوف تصل مساء اليوم السبت عبر البحر ثلاثة أفواج اخري من ميناء جدة الإسلامي إلى ميناء عثمان دقنه ، واضاف ان اخر أربعة أفواج ستغادر من ميناء جدة في يوم الثلاثاء القادم الموافق ١١ يوليو ٢٠٢٣م، واكد فتحي ان جميع حجاج الولاية بخير وصحة وعافية ، واعرب عن أمنياته ان يعود الحجاج الي أهلهم وذويهم بسلام.

سكاي نيوز

وكاله سونا