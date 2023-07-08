تدشين توزيع المواد الغذائية بالولاية الشمالية





دشن والي الولاية الشمالية رئيس اللجنة العليا لمعالجة الاوضاع الانسانية الاستاذ الباقر احمد علي اليوم بدنقلا بحضور عدد من أعضاء حكومته ولجنة أمن الولاية ومفوض مفوضية العمل الطوعي والانساني بالولاية الشمالية الدكتور عبد الرحمن علي خيري ولفيف من القيادات والفعاليات والقطاعات دشن توزيع المواد الغذائية المقدمة من اللجنة العليا لمعالجة الاوضاع والقضايا الانسانية الاتحادية لمراكز الايواء بمحلية دنقلا بعد أن شهدت الفترة الماضية توزيع المواد الغذائية لمراكز الايواء بمحليتي حلفا ومروي وبلغت الكميات التي تم توزيعها علي مراكز الايواء بمحليات دنقلا وحلفا ومروي ٤٥٣٦ كرتونة.

وأشاد والي الولاية الشمالية لدى مخاطبته الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة بجهود مفوضية العون الانساني والمنظمات الطوعية والجهات الخيرية والمؤسسات المختلفة والمبادرات المجتمعية واللجنة العليا لمعالجة الاوضاع والقضايا الانسانية على مستوى المركز والولاية والمواطنين واللجان المختلفة بالاحياء والقرى ودورها الكبير في تقديم المساعدات الانسانية اللازمة للذين قدموا للولاية الشمالية بسبب ظروف الحرب والمتواجدين هذه الأيام بمراكز الايواء المختلفة بمحليات دنقلا وحلفا ومروي والبرقيق بجانب الأسر المستضافة إستضافة مجتمعية بجميع مناطق وقرى ومحليات الولاية محييا مجاهدات وتضحيات ونضالات القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى وهي تخوض الان معركة العزة والكرامة لتطهير البلاد من متمردي الدعم السريع والمحافظة على أمن وإستقرار ووحدة السودان مؤكدا أن الولاية الشمالية شرعت في فتح معسكرات التدريب والتأهيل للشباب القادرين على حمل السلاح بالمحليات والوحدات الادارية والقرى والمناطق وذلك إستجابة للنداء الذي أطلقه رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان داعيا في هذا الصدد جميع أبناء الولاية والشباب الانخراط في معسكرات التدريب من أجل الدفاع عن تراب الوطن وعقيدته ومكتسباته .

من جانبه أكد المدير التنفيذي لمحلية دنقلا الاستاذ عوض الكريم ربيع إستمرار جهود المحلية و المنظمات الطوعية والجهات الخيرية والمؤسسات والمبادرات المجتمعية في مد يد العون والمساعدة للذين قدموا من الخرطوم وبعض الولايات للولاية الشمالية بسبب الظروف الامنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد والمتواجدين بمراكز الايواء بالمحلية والبالغ عددها ١٣ مركزا فضلا عن المستضيفين إستضافة مجتمعية بأحياء وقرى ومناطق محلية دنقلا وأشار الي أن لجنة معالجة الاوضاع والقضايا الانسانية على مستوى المحلية ولجنة الاشراف على المراكز ولجنة الحصر واللجنة الامنية ولجنة توزيع المساعدات الانسانية تعمل في كل تعاون وتنسيق مع اللجنة العليا لمعالجة الاوضاع والقضايا الانسانية على مستوى الولاية ومفوضية العون الانساني والمنظمات الطوعية والجهات الخيرية والمبادرات المجتمعية لايصال المساعدات الانسانية والمعينات لمراكز الايواء بالمحلية الى ذلك أوضح مفوض مفوضية العمل الطوعي والانساني مقرر اللجنة العليا لمعالجة الاوضاع والقضايا الانسانية الدكتور عبد الرحمن علي خيري أن الولاية الشمالية إستقبلت منذ العشرين من شهر أبريل الماضي وحتي السادس من شهر يوليو الجاري أعداد كبيرة من المواطنين من مختلف الولايات وعلى رأسها ولاية الخرطوم مؤكدا أن إجمالي مبلغ المساعدات الانسانية من المنظمات والجهات الحكومية والمبادرات المجتمعية بلغ ٤١٣ مليون جنيها فيما بلغت حجم المساعدات خلال أيام عيد الأضحي المبارك والتي تمثلت في توزيع الاضاحي لمراكز الايواء بمحليات دنقلا وحلفا ومروي والبرقيق بعدد ٣٥٦ من الضأن والعجول والابل بتكلفة كلية بلغت ٥١ مليون جنيها مستعرضا التحديات والمشاكل التي تواجه المفوضية والمنظمات في إدارة الازمة من بينها النقص الكبير في معينات الايواء خاصة بعد تزايد أعداد القادمين للولاية وطول أمد الحرب والضغط علي المؤسسات الصحية لاسيما المراكز المتخصصة مثل غسيل الكلي وأماكن تلقي الجرعات الكيميائية وهشاشة الخارطة الصحية ونقص الادوية خاصة الأدوية المنقذة للحياة وأصحاب الامراض المزمنة وهشاشة البني التحتية لبعض مراكز الايواء المقترحة ووجود بعض المشاكل في المعابر الحدودية ومشاكل توقف البنوك مما صعب أمر معاش الاسر المستضيفة لحوجتها للمساعدة النقدية لقضاء أغراضها المختلفة .

هذا وكان قد تحدث في الاحتفال إنابة عن الذين قدموا للولاية من الرجال بمراكز الايواء عنتر ميانق وسلمي واندال إنابة عن النساء معبرين عن رضائهم التام لمستوى الخدمات المقدمة لهم من حكومة الولاية ومفوضية العون الانساني والمنظمات والجهات الخيرية والمبادرات المجتمعية ولجان الاحياء والقرى والمواطنين بمراكز الايواء بعدد من محليات الولاية الشمالية

سكاي نيوز

وكاله سونا