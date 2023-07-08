وزير الشؤون الدينية والاوقاف يلتقي نظيره بجمهورية الصومال الفيدرالية.





التقى وزير الشؤون الدينية والاوقاف ،الاستاذ عبدالعاطي احمد عباس صباح اليوم بمقر مكتب شؤون الحجاج بمكة المكرمة صباح اليوم السبت بوزير الاوقاف والشؤون الدينية بجمهورية الصومال الفيدرالية مختار روبو علي والوفد المرافق له.. وحضر الاجتماع من الجانب السوداني الامين العام للمجلس الاعلى للحج والعمرة، الاستاذ احمد سرالختم، واعضاء من بعثة السودان للحج. وتناول اللقاء اوجه التعاون المختلفة بين السودان والصومال، في ظل الروابط العميقة التي تربط الشعبين الشقيقين. وتم تنوير الوفد الصومالي بهياكل وزارة الشؤون الدينية والاوقاف السودانية، ووظائفها، وخاصة المجلس الاعلى للحج والعمرة. وقال عبدالعاطي في تصريحات صحفية عقب اللقاء ان الجانبين اتفقا على توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين واعداد برنامج تنفيذي لما في هذه المذكرة.. واضاف انهما اتفقا على تبادل الزيارات على كل المستويات بين الوزارتين، وكذلك التعاون في مجال انشطة تاهيل الائمة والمرشدين وتاهيل الدعاة والتعليم الديني بصفة عامة.. واكد الوزير استعداد وزارته لنقل خبراتها لتأسيس وزارة الشؤون الدينية والاوقاف الصومالية.. ومن جانبه ابدى وزير الاوقاف والشؤون الدينية بجمهورية الصومال الفيدرالية سعادته للقاء اهله واشقائه بالسودان، واكد على المتانة التي تربط الشعبين السوداني والصومالي، وقال انه يعتبر السودان بلده الثاني، لانه تلقى تعليمه في جامعة الخرطوم.. واضاف ان ثلاثة من اعضاء وفده السبعة، تلقوا تعليمهم بالسودان.. واشار الى أن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية كانت تتبع لوزارة العدل والاوقاف والشؤون الدينية، ثم انفصلت لتكون وزارة قائمة بذاتها، وهي الان في طور التأسيس وتحتاج للخبرة السودانية لتأسيس هياكلها وخاصة الحج وللعمرة والفقه الاسلامي والزكاة وغيرها.. وفي الختام تضرع لله القدير ان يزيل الغمة عن السودان وان يسود الامن والاستقرار ..

سكاي نيوز

وكاله سونا