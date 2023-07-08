والي الخرطوم يتفقد محلية كرري ويدعو المواطنين بالعودة لمنازلهم





حيا والي الخرطوم المُكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة التقدم الذي تحرزه القوات المسلحة في معركة العزة والكرامة وترحم على أرواح الشهداء وعاجل الشفاء للجرحى.

وقال خلال زيارته اليوم لرئاسة محلية كرري وعدد من الشوارع والمحال التجارية والخدمية بالمحلية بعد تطهيرها من المتمردين قال أن رقعة المناطق الآمنة تزداد يومياً مما يحقق الأمن والاستقرار ودعا الوالي مواطني محلية كرري للعودة الى منازلهم بغرض حمايتها من السرقات وبدد الوالي مخاوف العائدين بان شباب محلية كرري انتظموا في دوريات لحماية الأحياء وتأمينها بالتروس مع استقرار خدمات المياه والكهرباء وتوفر الخبز والخضروات والسلع الضرورية.

سكاي نيوز

وكاله سونا